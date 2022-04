Looks de blazer y leggings que son perfectos para llevar durante el entretiempo

Si cada mañana cuando te pones frente al armario no eres capaz de decidir qué ponerte tranquila, no estás sola. La mayoría de nosotras estamos ante el mismo dilema, especialmente porque en un minuto pasamos de un clima propiamente primaveral y soleado a un frío polar que casi nos empuja corriendo a recuperar todos los abrigos. Por eso es que durante esta época de transición o entretiempo suelo recurrir a mis looks más sencillos y a la vez confiables que me ayudan a lucir perfecta sin esfuerzo y sin importar el clima.

Uno de estos es la combinación de leggins (preferiblemente negros) con blazers o americanas. No solo resulta de lo más cómodo y rápido de poner, si no que además en función del zapato que uses se adapta igual de bien a un día de compras como a una jornada de trabajo o a una noche de cena y copas. Para demostrarlo te traemos 5 cinco looks con esta combinación que puedes empezar a copiar hoy mismo.

Blazer + sudadera + deportivas

Es sin duda la combinación más fácil, estilosa y recurrente que vamos a ver esta temporada. Y aunque queda igual debiéndotelos con todo tipo de leggins, los diseños acompañados y más deportivos son los que mejor se adaptan a esta tendencia.

Blazer + leggings de ciclista + sandalias de tacón

Puede que sea el diseño más difícil de llevar y por tanto el que más reparos cause. Pero si sabes llevarlo con las prendas adecuadas, como con una blazer por debajo de las caderas y unas sandalias de tacón que alarguen visualmente las piernas comprobarás que sienta bastante mejor de lo que pensabas.

Blazer + gorra + botas

Este es el combo perfecto para aquellas que quieran seguir usando sus botas favoritas hasta que llegue el verano. Ya sean tipo cowboy o ecuestre, todas valen. Pero no olvides el toque de la chaqueta oversize y la gorra estilo beisbolera.

Blazer + leggings con aberturas + mules

Esta sofisticada combinación es la favorita de las chicas más elegantes o sencillamente de aquellas que quieren aprovechar sus leggins para un look working girl pero sin renunciar a la comodidad. Elige unos zapatitos tipo mules de tacón bajo y estarás perfecta.

Blazer corta + leggings brillantes + tacón alto

Y si lo que buscas es usar este combo para una noche de fiesta también estás de enhorabuena, porque los modelos ajustados y especialmente aquellos con acabado de brillos o satinados son perfectos para combinar con blazer crop y zapatos de tacón alto.