20 ideas para hacer recogidos bonitos, fáciles, elegantes y cómodos en casa y así no pasar calor con la melena suelta

Si quieres un cambio de look, no solo tienes que recurrir a un corte de cabello. Llegó el verano y eso quiere decir, que durante estos meses necesitas nuevas ideas para hacer recogidos fáciles, bonitos y elegantes en casa. Las altas temperaturas no invitan a llevar la melena suelta durante mucho tiempo, por ese motivo, a lo largo del verano podemos ser muy creativas con los peinados. Gracias a las alfombras rojas, como los Oscar, los Goya o al Festival de Cannes, nos han dado ideas para replicar y así conseguir un toque elegante a nuestro beauty look. Ya hemos comenzado la temporada de bodas (mañana es el enlace de Marta Lozano), bautizos o comuniones, y queremos disfrutar de estos eventos sin pasar calor con la melena. Además, hasta que no estemos en la playa, tenemos que sobrevivir al calor de la ciudad.

Antes de que comience el fin de semana, nosotras te mostramos los 20 peinados más bonitos. Te aseguramos que con estas ideas vas a abandonar durante unos días, la melena suelta. Por cierto, no puedes olvidar hidratar con mucha intensidad tu cabello en verano. El sol, la humedad o el sudor son agentes externos que debilitan el pelo.

Coleta baja con ondas

María Fernández-Rubíes con coleta baja y ondas. FOTO: @mariafrubies

Este tipo de coleta fue el peinado estrella en 2020. Para este verano es un recogido fácil y sencillo que podrás hacer desde casa. Antes de todo, ondula tu melena y después haces una coleta baja. María Fernández-Rubíes nunca falla.

Moño bajo con mechones sueltos

María Pombo siempre tiene el vestido o el peinado que buscamos. Si ayer arrasó en El Hormiguero junto a Dulceida y Laura Escanes, también nos conquistó con su moño bajo con mechones sueltos.

Tendencia noventera

¡Gracias Alexandra Pereira! Desde que la creadora de contenido se cortó la melena, ella no renuncia a recogidos y nos da grandes ideas para cabellos cortos. Siempre deja dos mechones sueltos, quedan ideales.

Moño bajo estirado

El moño bajo es el peinado estrella, eso sí, hay muchas variedades para este recogido. Mery Turiel lleva el cabello muy estirado hacia atrás y lo acaba con un moño, pero desecho.

Coleta burbuja

La actriz Blanca Suárez durante el evento de la marca Etam en Madrid el miércoles 27 de octubre de 2021. FOTO: Jesus Briones GTRES

Esta coleta es un acierto. Blanca Suárez suele recurrir mucho a este peinado, porque mejora las facciones y además le añade un toque sutil. Te aconsejamos que la distancia nunca debe ser inferior a 6 cm ni mayor a 8 cm.

Coleta baja con muchas horquillas

Los noventa han marcado mucho este año. El accesorio que más llama la atención de esta época son las horquillas. La mejor idea para combinar este peinado es la coleta, como la que lleva Marta Hazas.

Top knot

Ejemplo de Top Knot. FOTO: Pinterest

La Infanta Sofía fue la culpable de que nos encantará este peinado, y tiempo después muchas celebrities se han apuntado a este recogido. Te aseguramos que no pasarás calor y además, alarga la mirada. ¡Lo tiene todo!

Trenzas delanteras

El verano nos devuelve la ganas de salir, de disfrutar del buen tiempo y de hacernos peinados con matices de niñez. Apúntate a las trenzas delanteras y no te olvides de los coleteros de colores neón.

Dos moñitos altos

La idea principal es un efecto pulido y añadir efecto buena cara. Primero divide el cabello en dos, y después haz un moñito en cada lado. En menos de cinco minutos tienes el mejor peinado.

Moño con pañuelo

Paula Ordovás con moño y pañuelo. FOTO: @paulaordovas

El pañuelo es el accesorio que nos encanta llevar en verano. Paula Ordovás escogió un pañuelo vintage para decorar el moño alto. Así no pasarás calor y estarás muy elegante.

Semirecogido con pinzas

No nos puedes decir que el semirecogido de Sara Escudero (Collage Vintage) es muy romántico. Si no quieres renunciar a la melena suelta, pero no quieres pasar calor apuesta por este peinado. Mira el vídeo y apunta todo.

Pinza XXL

De nuevo recurrimos a Alexandra Pereira para un peinado sencillo y elegante. Este verano tenemos que sacar el joyero, para guardar todos los accesorios de cabello. La pinza es muy útil.

Moño refinado

Seguramente no has reconocido a Matilda Djerf con cabello recogido. Ella suele ir con la melena al viento, pero el calor afecta a todo el mundo y se apuntó a un moño denominado como sofisticado. Utiliza mucha laca o gomina natural para que no se escape ningún pelo.

Coleta alta

Una coleta alta es un básico en los peinados. Da igual si es verano o invierno, siempre es un recogido que queda fenomenal y da igual si tienes el pelo rizado o liso.

Flequillo abierto

¿Y el flequillo? Si has pensado que nos habíamos olvidado del flequillo, estás equivocada. No renuncies a este corte de cabello, porque puedes hacer un moño o una coleta elegante. María Bernard es el mejor ejemplo.

Gorra

Este sí que es un peinado sencillo y en menos de un minuto lo tienes. Añade una gorra a tu look y verás el cambio que notas. Las más bonitas son de estilo deportivo.

Pañuelo grande con coleta baja

Paula Ordovás con coleta baja y pañuelo grande. FOTO: @paulaordovas

Para este peinado necesitas un pañuelo grande. Solamente tienes que hacer una coleta baja y añadir el accesorio. Copia a Paula Ordovás.

Efecto agua

Imagen de corte pixie con efecto agua. FOTO: Pinterest

Este peinado es el más habitual en mujeres con cabello corto o corte pixie. A nosotras nos encanta ese efecto agua, que es un básico en las alfombras rojas.

Moño desecho

Amaia Salamanca en la inauguración del centro de producción de Netflix. FOTO: GTRES

¿A quién no le gusta un peinado con un toque salvaje? Amaia Salamanca tiene la respuesta y nos enseñó lo bien que queda un moño deshecho.

Coleta con minitrenza

Las trenzas son sinónimo de sol, playa y calor. Mira que bonita es esta coleta con trenza. Sirve tanto para un día normal como una cena elegante.