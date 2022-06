Para ser la reina de la fiesta en la piscina, Carmen Lomana solo necesita un vestido lencero naranja con mucha elegancia y diversión

Si hay una fiesta en Madrid amigas, ahí no puede faltar Carmen Lomana, y una vez más lo ha vuelto a demostrar. Anoche se celebra en la azotea de un conocido hotel de Madrid la Pool Party de Etam y ahí que estaba nuestra socialité favorita rodeada de influencers para convertirse en la reina de la evento. Y es que da igual que sea una alfombra roja o la fiesta en la piscina de una azotea que Carmen Lomana siempre triunfa por su elegancia y glamur. No hay nada que se le resista, y este vestido lencero naranja no le podía sentar mejor. Demostrando así que da igual que tengas 50 o 70 años para lucirlo de maravilla, porque la actitud lo es todo.

Un vestido lencero naranja que entendemos que es de la firma Etam pero que no lo hemos encontrado en la web, lo que si hemos encontrado ha sido la túnica naranja estampada con la que Carmen Lomana combinaba el vestido.

Túnica corta estampada (39,99€)

Túnica estampada. FOTO: Etam

Es decir, para la fiesta en la piscina de Etam, Carmen Lomana ha optado por un look de lo más elegante y glamuroso con un vestido lencero naranja, túnica naranja estampada, collar en tono coral, jafas blancas ‘cat eye’, mini bolso blanco y joyas doradas con su melena suelta.

Con esto Carmen Lomana deja claro que para una fiesta en la piscina también te puedes marcar un lookazo de lo más elegante y más la socialité que últimamente está de lo más activa en su cuenta de Instagram como si de toda una influecer se tratara. Y en esta fiesta que estaba rodeado de influencers, nada tuvo que envidiar. Lo que también tiene claro como buena amante de la moda es que el naranja es el nuevo nergro y es uno de los colores estrellas de la temporada.