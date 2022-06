Carmen Lomana sorprende con un vestido de Chanel para ser la invitada perfecta

Arrancamos el primer fin de semana de junio con un tiempo digno de verano, un sin fin de planes delante de nosotros y unas ganas de disfrutar del sol y de este adelanto del verano que no podemos con ellas. Pero sin olvidarnos también que los eventos siguen acumulándose en estas fechas, como es el caso de bodas, bautizos y comuniones. Y las altas temperaturas requieren looks frescos pero sin perder el estilo y la elegancia. Si no que se lo pregunten a las invitadas a la boda de Marta Lozano, que nos dejaron todo un manual de ideas la semana pasada.

Esto se traduce en que mejor evitar aquello que sea excesivamente coro, ajustado o escote. No hay que olvidar nunca que este tipo de celebraciones son eventos formales, especialmente si tienen lugar dentro de una iglesia, por lo que el protocolo suele ser algo más estricto que en fiestas informales. Pero si todavía tienes alguna duda sobre qué llevar para tu próxima boda, recurriremos a la reina de la etiqueta y el saber estar, Carmen Lomana, para aprender de ella todas las claves para ser la invitada perfecta.

La empresaria ha elegido para la boda de una amiga un precioso vestido de Chanel que ya se ha situado como uno de los looks más icónicos de la socialité. Se trata de un vestido largo con brazos al aire y lleno de volantes con un bonito estampado que entrelaza dibujos de tréboles de cuatro hojas con el logo de la doble C de la maison francesa.

Pero eso no es todo, y es que los accesorios no pueden ir más en la línea de la firma: un collar xl de perlas de varias vueltas y otro de los complementos emblemáticos de Chanel, los zapatos bicolor, que en este caso Carmen lució en dorado y negro.