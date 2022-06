Es buen momento para comprar las 10 prendas rebajas que necesitamos para el próximo otoño e invierno

Estamos en pleno tiempo de rebajas y seguro que tendrás el armario repleto de vestidos, bañadores, bikinis o sandalias de diferentes colores o estampados. Que sepas que las rebajas también sirven para renovar básicos y añadir diseños de invierno para la próxima temporada. Está claro que durante estos meses, no te pondrás ningún abrigo o bota, pero cuando sea octubre serás la primera en tener los mejores looks de la oficina o entre tus amigas. Por ese motivo, aprovecha las rebajas para coger esas prendas con descuentos que necesitarás cuando las temperaturas sean más bajas, y tengamos que decir adiós a las prendas de baño y al bronceado que has logrado este verano.

Abrigos, cazadoras, gabardinas, botas, pantalones… Todas estas prendas están rebajadas. Las expertas en moda añaden en sus cestas virtuales, ropa de invierno, para ir adelantas a la temporada. Así nunca las pillan sin ese conjunto perfecto, y por ese motivo, siempre están preparadas al calor, a la lluvia o a la nieve. No pierdas detalle, porque hemos elaborado la mejor lista con esas 10 prendas rebajadas para el próximo otoño e invierno.

VESTIDO CORTO CUELLO ALTO (12,99 €)

Vestido corto de lana marrón. FOTO: Bershka

Empezamos con este vestido corto de cuello alto que es ideal para el invierno. Lo puedes combinar con medias de colores neón y unas botas altas, e incluso unos mocasines.

GABARDINA OVERSIZE FLUIDA (45,99€)

Gabardina oversize con cuello de solapa. FOTO: Mango

Una gabardina es un básico en cualquier otoño. Son esos meses, que no hace frío, pero tampoco calor. Entonces una prenda como esta la gabardina nos añade estilo y además no pasamos ni calor ni frío.

SOBRECAMISA ESTRUCTURA CUADROS (25,99€)

Sobrecamisa de cuello solapa y manga larga. FOTO: Zara

Al igual que la gabardina, una sobrecamisa es otra prenda básica en otoño. La podemos combinar con un jersey o con un vestido, y vamos a tener el mejor look del momento.

BOTAS ALTAS ENFIELD (59.90€)

Botas altas para lluvia. FOTO: Pepe Jeans

Unas botas altas es sinónimo de lluvia y eso quiere decir, que hemos guardado nuestras sandalias o cuñas de verano. Para empezar en la temporada de frío, estas botas altas de Pepe Jeans son las mejores. ¡Están rebajadas!

ABRIGO BATÍN LANA (99,95€)

Abrigo batín azul marino. FOTO: Massimo Dutti

¿Un abrigo elegante y bonito de Massimo Dutti por menos de 100 euros? Es una realidad porque estamos en rebajas. No puedes dejar escapar esta oportunidad. Este tipo de abrigos arreglan cualquier conjunto, del que no estés convencida desde por la mañana.

VESTIDO DE PUNTO DE CUELLO REDONDO (22,50€)

Vestido de punto textura de canalé, de manga corta y cuello redondo. FOTO: cortefiel

Si un básico de invierno es un abrigo largo, también lo es un vestido negro y de punto. Son piezas que toda mujer elegante tiene en su armario. No importa si tienes 20, 40 o 60 años, estos diseños son atemporales y funcionan genial en cualquier mujer.

MOCASINES NEGROS (36,00€)

Mocasines negros. FOTO: Zalando

¿Y los mocasines? No te preocupes, que aquí están. Hemos encontrado estos zapatos por menos de 40 euros y de material vegano.

FALDA MIDI CON BOTONES DELANTEROS (42,50€)

Falda midi camel de pana. FOTO: Levi's

Entre las prendas rebajadas, hemos localizado una joya entre las rebajas. Nos hemos quedado enamoradas de esta falda midi de pana. Tiene el mejor corte para modelar cualquier figura.

JEANS PARTNER IN CRIME (23,99€)

Vaqueros de tiro alto con campana. FOTO: HIGH SPIRITS

Pensar en un vaquero largo ahora es una auténtica locura. Eso sí, este vaquero con campana y toque boho es una compra segura para el próximo otoño e invierno. Incluso, para esas noches de frío si te encuentras en el norte de vacaciones.

JERSEY DE CUELLO REDONDO DE 100% ALGODÓN (39,99€)

Jersey cuello redondo de lana. FOTO: benetton

Por último, un jersey no puede faltar en tus compras de estas rebajas. El color y la facilidad que tiene para combinar, son los dos factores más importantes por los que tiene que estar dentro de tu cesta de compra esta prenda.