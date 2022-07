El vestido elegante de Zara que te sirve para una boda, una cena romántica o un sábado noche

¿Es posible encontrar un vestido rebajado en Zara para una boda, una cena romántica o un sábado noche? A esta pregunta, que parece imposible, te contamos que nosotras lo hemos encontrado. Después del chaleco viral que han llevado María Pombo o Carmen Gimeno, o el vestido boho que escogió la Infanta Sofía, llega un nuevo capítulo protagonizado por Zara. En concreto, un vestido que te servirá para muchas ocasiones y eso es lo que más nos gusta, es decir, tener un diseño que nos sirva para el enlace de nuestra mejor amiga o salir a bailar en el chiringuito de la playa. Gracias Amancio Ortega por cumplir nuestras demandas de moda. Está claro que cuando necesitamos algo, Zara siempre lo tiene.

A continuación, coge papel y boli, o mejor dicho ten preparada la web o app de Zara. Tienes que comprar, al momento, el siguiente vestido de invitada que el gigante de Inditex nos tiene preparado. Te advertimos que es un flechazo al momento, tanto por su diseño, color y el corte que moldea el cuerpo.

Te habrás quedado sin palabras, al ver el vestido que hemos encontrado en Zara. La cuenta de Zara Addiction en Instagram es un auténtico descubrimiento. Gracias a este perfil, podemos ver cómo quedan las prendas en mujeres reales y además, podemos descubrir qué tendencias se están llevando en otros países.

¡Tranquila! Ya toca el momento de centrarnos en el vestido de Zara. Si has empezado a buscar en el catálogo y no lo has encontrado, no te preocupes porque nosotras ya lo tenemos en la cesta de la compra.

VESTIDO CUT OUT (29,95€)

Vestido azul cielo de estilo midi. FOTO: Zara

Un diseño con aberturas, de estilo midi y con escote corazón. Así es el vestido de Zara que nos enloqueció y nos permitió descubrir, que una misma prenda se puede utilizar para muchas ocasiones.

El detalle que está teniendo mucho éxito es la abertura debajo del pecho. Añade un toque muy atrevido y sexy, que es válido para todas las mujeres. Si tienes 50 años y quieres ser la estrella del momento, apuesta por este vestido. ¡Estarás alucinante!

¿Con qué zapato podemos combinar este vestido? Nosotras te enseñamos utres modelos diferentes que combinan a la perfección. Tú look será el más copiado. Por cierto, todas tienen rebajas.

SANDALIA TIRAS SERPIENTE (31,92€)

Sandalia de tiras con print. FOTO: Victoria

SANDALIA TACÓN ANCHO MINI PLATAFORMA (15,99 €)

Sandalia estilo noventera. FOTO: bershka

SANDALIA PLANA DOBLE NUDO (29.99€)

Sandalia plana negras. FOTO: Parfois

Sandalias cómodas, elegantes y fáciles de combinar con otras prendas de tu armario. Tienes que apostar por una moda sostenible. Piensa que con los tres modelos que te hemos enseñado, puedes emplearlos con el vestido de María Fernández-Rubíes que nos hizo olvidar los vaqueros este verano. Así ahorras espacio en tu maleta.