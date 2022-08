De las camisas arrugadas a los trajes más elegantes: así ha evolucionado el estilo de David Bisbal en estos 20 años de carrera

Parece ayer, pero no amigas, ya han pasado 20 años desde aquel momento que un chico de melena rizada y voz privilegiada, que llegaba desde su querida Almería con su Orquesta Expresiones por bandera, nos enamoraba a todos a través de la pantalla de la televisión en aquella primera edición de ‘Operación Triunfo’ para el recuerdo. Veinte años han pasado desde que David Bisbal sacara al mercado su particular rezo latino ‘Ave María’, una canción grabada en Miami que llegó a ser número 1 en Los 40 Principales y mejor canción de la década en el programa de TVE ‘La mejor canción jamás cantanda’. No hay orquesta de pueblo, dj de boda o bar de copas que no haya interpretado la melodía bisbaliana con sus giros incluidos. Y de aquel ‘Bisbi’ queda toda su esencia, pero con mucha evolución, también es su estilo. De aquellas camisas arrugadas, camisetas de tirantes anchos, vaqueros acampanados y sus botas, ha dado paso a sus looks más elegantes con trajes y camisas. Una evolución de su estilo que ha ido madurando acorde con su música y su crecimiento personal y artístico. Llegó como un niño inocente con la ilusión en la mirada y ahora es todo un padre de familia que sigue conquistando el mundo de la música con su talento y trabajo incansable.

Por eso en Lifestyle hemos querido charlar con David Bisbal y uno de los estilistas más importantes de nuestro país, Víctor Blanco, artífice de la mayoría de looks del cantante en los últimos años, para analizar este cambio de estilo en 20 años de carrera.

¿Qué piensa David Bisbal de su cambio de estilo en estos 20 años? “De Bandolli a Canali, pasando por el pelo rizado largo al pelo corto (risas). Mis vaqueros de campana, esas camisetas de tirantes con el sobaco al aire. Eso también era muy importante (risas)”.

Pero lo más importante, le lanzamos un reto a David Bisbal. Si pudieras llamar ahora mismo al David de hace 20 años, ¿qué look le dirías que quemara y cuál le pedirías para ponerte hoy mismo? “Lo que me pondría ahora y probablemente aún me quede bien es aquel vestuario que utilicé para cantar por primera vez en los Grammy. Era una camiseta dorada preciosa de Just Cavalli que recuerdo que tuve que ir corriendo a comprar a un centro comercial cuando estaba grabando mi segundo disco. Me llamaron corriendo para decir que iba a actuar, me compré también unos pantalones Cavalli de cuero. Fue espectacular, ese me lo pondría”.

David Bisbal con camiseta tirantes. FOTO: GTRES

“¿Qué no me pondría más? Mira ahora voy a decir una cosa de una periodista que siempre le he tenido mucho cariño, María Teresa Campos. Ella recuerdo que criticó muchísimo cuando llegue de Latinoamérica. Es que yo llegué con una camisetilla de tirantes, unos pantalones de campana y unas botas que si te pegaba una patada, olvídate de la espinilla. Y así aparecí en el aeropuerto, y ella tenía razón. Fue una crítica muy divertida y la recuerdo con mucho cariño. De todo se aprende y esa camisetilla de tirantes no la utilizaría, pero la tengo porque una de las experiencias de este concierto va a ser una sección del museo con ropas maravillosas que he ido guardando en estos año. Y también estarán los looks que utilicé en las galas de Operación Triunfo, aquellas ropas con las que parecía un buceador (risas).

Pero no solo hemos hablando con David Bisbal, también hemos querido analizar con su estilista Víctor Blanco este cambio de estilo durante estos 20 años de carrera: “David ha pasado por todas las etapas, lleva 20 años, y en estas dos décadas han habido muchísimas modas. Siempre ha sido un chico moderno y actual, con los años ha ido ganando en elegancia y en fortaleza, ahora está mucho más seguro cuando arriesga o cuando juega con la moda. La experiencia tiene eso, te trae más seguridad en uno mismo y eso es primordial. Como lo conocimos, es la moda actual, ahora mismo lo que se lleva es la ropa de los 2000. Por suerte, David ha avanzado en eso, y ahora esta en un lugar donde sigue las tendencias que le gustan, adaptadas a él, y a su estilo. Mi trabajo es ayudarle a eso, a verse actual y favorecido, pero siempre de forma en que estemos los dos felices”.

¿Cómo es el estilo en la actualidad de David Bisbal? Responde Víctor Blanco, “a mi me gusta la modernidad y el atrevimiento, ya que ahora por suerte los hombres podemos jugar más con la moda, pero es cierto que el momento traje me fascina. Hizo una mini gira en teatros, con una sinfónica, y todos los looks eran esmoquin, trajes de Zegna, Ungaro, Dolce…. Y la verdad que estaba guapísimo, pero luego en La Voz, por ejemplo, me gusta jugar con un look más juvenil, y más actual. Todo depende del momento. A David le gustan los jeans ajustados, no baggy o anchos. Eso, por ejemplo, es algo que poco a poco intento aportarle, pero al final como digo, somos un equipo, y lo primordial es que él este cómodo, feliz y contento”.

¿Cómo es trabajar con David Bisbal como estilista? Responde Víctor Blanco, “sobre todo divertido, es súper divertido, abierto, pero a la vez muy profesional. Siendo la gran estrella que es, y con la larga trayectoria que lleva, ha sido de las personas que más me han sorprendido en mis casi 20 años de carrera. Humilde, y buen tío. No puede merecer más, ser uno de los cantantes más internacionales que tenemos. Un gran representante español”.

La semana pasada, David Bisbal sorprendió a todos con una noticia muy especial, al comunicar en rueda de prensa desde el Teatro Real de Madrid que a finales de 2022 celebrará sus 20 años de carrera musical con un concierto extraordinario. Un show que dará en su tierra, en Almería, el lugar donde comenzó todo y en uno de los recintos más emblemáticos de la ciudad andaluza: el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Pero no solo eso, además, David Bisbal está preparando un documental de estos 20 años de carrera junto a Movistar. Nosotras, como buenas fans de el almeriense desde sus inicios, estamos deseando verlo. ¡Por 20 años más!