Cómo recuperar la forma física tras las vacaciones, contado por una experta

Las vacaciones es el momento en el necesitamos disfrutar, relajarnos y no pensar en el después, si no en el presente, en vivir la desconexión a tope y sentirnos libres (en todos los sentidos). Pero, eso sí, a la vuelta de las vacaciones hay que volver a pensar en cómo recuperar la forma física tras esos excesos de vacaciones. Pero, todo tiene solución, ¿has vuelto de tus vacaciones con unos kilitos de más o piensas que no podrás recuperar la forma física que tenías antes de los meses de verano? Que no te engañen se puede volver a todo, solo necesitas ganas de cuidarte y de hacer deporte.

Hablamos con María de los Reyes, profesional en Ciencia de la Actividad Física y el Deporte, especializada en Salud Deportiva que nos confiesa que las vacaciones es el momento donde tendemos a relajarnos, pero que a la vuelta hay tiempo para todo: ‘‘No os agobiéis si al volver no estás a la misma altura que antes, todo llegará’’, afirma.

Hacer deporte para mejorar la forma física tras las vacaciones FOTO: pexels

Pero, si algo tienen las vacaciones es que, a la vuelta de ellas, la pereza es uno de nuestros grandes enemigos, volver hacer deporte es una odisea y más si no eres una persona muy aficionada a él, preguntamos a nuestra experta ¿qué podemos hacer para olvidarnos de la pereza?: ‘’Todos en verano disfrutamos y la vuelta es más difícil, pero pensar en quitarnos esos kilitos de más que hemos cogido en verano es una buena motivación para volver. Yo recomiendo no obsesionarnos y volver poco a poco. No pensemos que tenemos que volver al punto en el que lo dejamos antes de las vacaciones. Si antes corríamos 10km en 50 minutos, tienes que tener claro que eso habrá disminuido. No te frustres’', nos confirma. Pero, además, recomienda a todas aquellas personas que vuelvan con pereza hacer deporte, empezar una actividad nueva para estar más motivados.

Desde que la pandemia azotase a todo el planeta, hacer ejercicio es más fácil que nunca, ¿Hay ejercicios que podamos hacer en casa sin que nos suponga un gran esfuerzo físico?, nuestra experta responde: ‘’Hay muchos ejercicios para hacer en casa y muchos entrenadores que a raíz de la pandemia hacen programas online con o sin material’'. Finalmente, el que no recupera la forma física es porque no quiere: ‘’No hay excusa, simplemente es querer hacer actividad física’', añade. ‘’No por lucir un buen físico, si no por tu bienestar’', concluye.

Aunque hablando con María de los Reyes, le preguntamos si es necesario visitar el gimnasio varios días a la semana: ‘’La OMS recomienda hacer ejercicio físico diario con actividad cardiovascular y al menos dos o tres días ejercicios de fuerza. Pero, este no tiene porque ser en un gimnasio, hay muchas formas de trabajar la fuerza’', confirma. En definitiva, no hay que ir obligados al gimnasio, pero es necesario entrenar la fuerza para nuestra salud física.

Para recuperar nuestra forma física es importante volver a una rutina, muchas veces el trabajo, la dieta sana y equilibrada y hacer actividad física mejoran nuestro rendimiento. Es compatible vivir unas gozosas vacaciones y volver con ganas de recuperar la rutina y llegar a nuestras próximas vacaciones con nuestra salud física en forma.