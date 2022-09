Este es el truco viral para ondular el pelo con una lata de refresco

Si lees esta sección habitualmente, te habrás dado cuenta que últimamente hemos descubierto en una red social todo un mundo de conocimientos en lo que a la belleza se refiere. Desde productos baratos y asequibles para cualquier que son un auténtico descubrimiento, como es el caso de la brocha para la base de maquillaje de Amazon o la máscara de pestañas barata que aman las expertas. Y todo ello lo hemos descubierto en el mismo sitio, TikTok, nuestra nueva fuente de conocimiento que aúna lo mejor de los tutoriales de YouTube pero de una forma mucho más fácil y ligera.

Pero no solo productos, también trucos de maquillaje, como el lip lift que llevan años practicando famosas como Kyle Jenner, o incluso trucos de pelo. Y sabemos que uno de los trucos de cabello más demandados por todas nosotras es el de cómo conseguir unas ondas perfectas de una manera fácil y rápida. Es por eso que siempre estamos a la caza de algo nuevo “trick” con el que ayudarte en esta tarea.

Pues ha sido precisamente buscando uno cuando nos hemos topado con uno de los vídeos más virales últimamente en la red social sobre este tema, el que ha compartido Jonathan Monroe en su cuenta. Para quienes todavía no lo conocen, no se trata de un peluquero famoso, si no de un personaje surgido de uno de los realities de la MTV estadounidense cuya larga y rizada melena le ha convertido en una celebridad. Algo que ha sabido aprovechar a la perfección compartiendo vídeos en su cuenta de TikTok con trucos para el cabello.

Y ha sido el de la lata de refresco el que nos tiene totalmente fascinada. Sí, has oido bien. Porque gracias a Jonathan ahora solo necesitas una lata y un secador para parecer que acabas de salir de la peluquería. Te contamos el paso a paso:

1. Coge cualquier lata de refresco (vacía por supuesto), límpiala y corta la parte superior entera, dejándola como si se tratase de un vaso.

2. Separa tu cabello por mechones y procede a introducir uno directamente en la lata.

3. Después, ve enroscándolo hasta ponerlo a la altura de la raíz de tu pelo. Este paso es muy importante, ya que no basta con introducirlo simplemente de manera vertical.

4. Aplica calor con el secador directamente sobre la lata.

5. Libera el mechón deslizando la lata hacia abajo y ¡voilá!

Muchas son las usuarias que lo han probado y garantizan el éxito de este experimento. Nuestro consejo es que apliques un protector de calor antes de realizarlo y que finalices con un fijador para que la onda aguante lo máximo posible.