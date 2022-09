¿Tienes tu ansiedad bajo control? Estos escritores tienen la respuesta en sus libros

Vivimos en una sociedad donde los miedos nos afectan más de lo que pensamos y la ansiedad se apodera de gran parte de los humanos. La ansiedad es una de las grandes pandemia más silenciadas, es una enfermedad que sufre más personas de lo que pensamos. En España, según datos de nuestro Ministerio de Sanidad, en junio de 2020 una de cada diez personas mayores de quince años fue diagnosticada con algún problema relacionado con el ámbito de la salud mental. La media de edad es muy baja para una enfermedad que ocupa más del 6,7% de la población, que es ni más ni menos que casi tres millones de personas.

Hay escritores que llenan de sabiduría sus libros para controlar los impulsos y aprender a dosificar los ataques de ansiedad con base de autocontrol. Los escritores Tais Pérez Dominguez y Sergio García Morilla, inundan de sus dotes uno de sus libros ‘Tu ansiedad bajo control’, una guía para entenderla y no dejar que te domine. Un libro que trata la ansiedad desde un poco de vista más sano y que te ayudará a manejar el proceso. Se trata de una lectura que te resolverá cuestiones como ¿Qué es exactamente la ansiedad? o la diferente entre sentir ansiedad y sufrir ansiedad: ‘‘Parece lo mismo, pero no lo es. Los matices son importantes. Todos, sin excepción, sentimos ansiedad en nuestra vida de manera habitual. Recuerda que es una psicoactivación y esta puede ocurrir en respuesta a numerosas situaciones. Cuando escuches decir a alguien que no tiene ansiedad, lo que quiere decir es que no sufre por ansiedad, en ese momento al menos, no que no sienta ansiedad, y este es un punto clave’', explican los autores en este libro.

‘Tu ansiedad bajo control’, de Zenith

Tu ansiedad bajo control, una guía para entenderla y no dejar que te domine FOTO: planeta

Muchas personas sufren problemas relacionados con la ansiedad, que en la actualidad es uno de los motivos más frecuentes de consulta en terapia. Sin embargo, la ansiedad en sí misma no es mala, sino un mecanismo inherente al ser humano con una función clara: ponernos en alerta y preparamos ante un posible peligro. El problema viene cuando este mecanismo se descontrola y la ansiedad aparece sin motivo o se niega a marcharse, impidiéndonos vivir nuestra vida con normalidad y plenitud. Para ello, necesitaremos ayuda y esta lectura nos puede venir bien para encontrarnos y conocer la ansiedad de cerca y desde un poco de vista objetivo.

Ansiedad, la gran pandemia del siglo XXI FOTO: PIXABAY

Si eres de ese tipo de personas que la ansiedad puede con tu personalidad y te convierte en otra persona, esta lectura te ayudará a ponerla bajo control y verificar los parámetros que necesitas seguir. Si estos pasos no te ayudan, un especialista te hará encontrarte y solucionar, poco a poco, el problema.