Ha llegado el momento de usar botines, y estos cinco modelos negros son nuestros favoritos

Es seguramente, o al menos en nuestra opinión, el complemento más usado y el más recurrente de toda la temporada. Relegado tras unos años en los que el reinado de las botas cowboy ha sido absoluto y en todas sus versiones, con alguna que otra concesión a las botas de agua o botines Chelsea, esta temporada queremos hacer un alegato de defensa en favor del zapato que más vas a usar este otoño y también en invierno: el botín negro.

Reconozco que tengo pocas obsesiones estilísticas en mi vida y en mi armario, pero si tuviese que decir tres prendas que no me canso nunca de comprar en mil y una versiones esas son los vaqueros, las camisetas blancas y los botines negros. Y es que quitando los meses de máximo calor y las escapadas a la playa, tengo que reconocer que son mis compañeros inseparables para cualquier tipo de plan. Por eso también le dedico mucha parte de mi tiempo a escoger un modelo adecuado, cómodo y resistente. Preferiblemente de piel, ya que son los que mejor aguantarán las inclemencias del tiempo. No demasiado pesado, para poder llevarlo siempre a cualquier viaje, y con algo de tacón, aunque esto depende más de lo que me guste el modelo.

¿Sus combinaciones? Infinitas. Desde con unos eternos vaqueros hasta con los vestidos más arreglados. Incluso son perfectos para salir de cena o de fiesta los días en los que unos tacones altos te parecen imposibles. Algunos modelos de los que he hecho acopio a lo largo de los años me han resultado tan cómodos que poco o nada tienen que envidiar a muchas zapatillas de deporte.

Otra de la razones para elegir un modelo de piel es que lejos de ir estropeándose con el paso del tiempo se vuelven incluso más bonitos. Por eso he querido dar un repaso a las tiendas de cabecera para ver cuáles son los nuevos modelos que podemos encontrar esta temporada. Y sí, algunos son de inspiración cowboy, pero de una forma tan sutil que nunca pasarán de moda.

Botín cowboy piel, de Zara (69,95 euros)

Botín cowboy piel, de Zara FOTO: zara

Botín piel tacón, de Mango (49,99 euros)

Botín piel tacón, de Mango FOTO: Mango

Botín de piel con hebilla, de H&M (89,99 euros)

Botín de piel con hebilla, de H&M FOTO: H&M

Botín tacón cuadrado de piel, de Massimo Dutti (139 euros)

Botín tacón cuadrado de piel, de Massimo Dutti FOTO: Massimo Dutti

Botín negro plataforma, de Lola Casademunt (99 euros)

Botín negro plataforma, de Lola Casademunt FOTO: Lola Casademunt

Hoy te traemos una selección de cinco botines negros de piel que cumplen con todas las tendencias de la temporada pero que podrás seguir usando muchos años más.