Si te gusta el terciopelo azul tienes que copiarle a Paula Echevarría este conjunto

Con la llegada del frío las botas salen a la calle para convertirse en el mejor aliado de cualquiera de tus looks. Y lo mejor es que como todavía las temperaturas no son extremadamente frías, podemos lucirlas acompañando nuestros vestidos de fiesta favoritos, y sin necesidad de incorporar las tan temidas medias. Aunque nunca sabemos cuál es el momento exacto para empezar a llevarlas ni para quitarlas, y aunque nos confesamos totalmente enamoradas del look que ha llevado Sara Carbonero con medias en la Semana de la Moda de París, lo cierto es que si todavía conservas algo de moreno en tus piernas y eliges ropa o calzado más bien abrigado todavía puedes dejarlas en el fondo del armario un poco más.

Algo que ha debido pensar Paula Echevarría, quien además de lucir un moreno de lo más envidiable a pesar de estar ya en el mes de octubre, ha querido presumir de ello con un conjunto que es a la vez invernal y de entretiempo, y cuyo color no puede ser más favorecedor. Pero vayamos por parte. Lo primero que debemos señalar de este look es el bonito vestido de cuerpo tipo corsé y mangas largas y amplias en terciopelo azul de una de sus firmas de cabecera, Fetiche Suances, que aunque ahora se encuentra agotado no perdemos la esperanza de que vuelva si no el mismo al menos si un modelo similar para poder copiar a la actriz este invierno.

Vestido Nadine Velvet Busti Azul, de Fetiche Suances (149,98 euros)

Vestido Nadine Velvet Busti Azul, de Fetiche Suances FOTO: Fetiche Suances

Y para acompañarlo, nada mejor que unas botas OTK (Over The Knee), o lo que es lo mismo, unas botas por encima de la rodilla, que desde que llegaron con nosotros, allá por el 2010, nunca han terminado de irse del todo de nuestro armario invernal, pero que este año parece que vuelven con fuerza renovada.

It Alice Blue Velvet, de It Shoes (269 euros)

It Alice Blue Velvet, de It Shoes FOTO: It Shoes

El modelo de la firma It Shoes de terciopelo azul de Paula es perfecto para dar color a estilismos invernales más oscuros.