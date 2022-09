Nuria Roca tiene el look más boho de este otoño con esta maravilla de chaleco y blusa de firma española que ha combinado con vaqueros de Zara

Nuria Roca ha vuelto a dar una lección de estilo boho de esos que tanto le gusta a ella, y lo ha hecho una noche más de jueves en la tertulia de ‘El Hormiguero’. ¿Cómo es un look boho para otoño? Pues Nuria Roca ha dado una clara lección de como llevar el boho más allá del verano y además lo ha hecho luciendo prendas de marca española. Y no nos puede gustar más que Nuria Roca siempre apueste por el ‘made in Spain’ y esas marcas que tanto nos enamoran. Pero no solo eso, Nuria Roca tiene algo en común con Victoria Federica y es Hoss Intropia, la marca que está detrás del look boho de la presentadora valenciana y que hace unos días Vic se convirtió en modelo por un día para hacer una sesión de fotos con ellos. Así que deseando estamos de poderla ver. Pero no solo eso, la valencia también ha llevado vaqueros de Zara.

¿De qué firma española se ha convertido en modelo Victoria Federica? Pues estamos hablando de Hoss Intropia, la firma del grupo Tendam que tiene un marcado carácter bohemio y que cada otoño nos enamora con sus nueva colecciones. Así que no podemos esperar más para ver esa colaboración tan especial con Victoria Federica. ¿Se viene fotones? Nosotras apostamos por un sí. ¿Llevará el mismo look que Nuria Roca? Porque a nosotras nos ha enamorado este chaleco de lo más boho, por no hablar de la camisa que es una fantasía.

Olivia Chaleco bordado en algodón, de Hoss Intropia (129 euros)

Chaleco Olivia. FOTO: Hoss Intropia

Maya Blusa estampada con hilo metalizado, de Hoss Intropia (99 euros)

Maya blusa estampada. FOTO: Hoss Intropia

Y es que Nuria Roca se ha marcado un lookazo con chaleco y camisa boho de Hoss Intropia, pantalones de Zara, cinturón de estilo cowboy y sandalias. Una perfecta forma de trasladar la tendencia boho que tanto amamos, del verano al otoño. Y aunque Nuria lo ha llevado con sandalias para ir a la televisión, nosotras por la calle lo llevaríamos con botas cowboy y una mini falda tan en tendencia o unos shorts y lookazo para terminar el verano.