Mar Flores deslumbra con un conjunto de elegante y juvenil ‘made in Spain’

Parece que la calle ha declarado casi por unanimidad que los trajes serán los reyes de la temporada, en todas sus versiones. Si bien parece haber un claro favorito, los diseños de tres piezas con chaleco incluido, tenemos que reconocer que no son los únicos que hemos visto. Hace poco María Pombo nos encandilaba con un diseño en verde de blazer cruzada de su firma Name The Brand, por no hablar del diseño negro con camisa blanca y corbata incluida con el que hace poco nos sorprendía Penélope Cruz en el estreno de la película “En los márgenes”, dejando de lado los tradicionales trajes de tweed de Chanel a los que nos tiene acostumbradas y abrazando su lado más tomboy.

Y todo indica que la cosa solo acaba de empezar, pero que según avance la temporada veremos muchas más versiones de este look, especialmente de cara a eventos como bodas o bautizos o las celebraciones navideñas.

Es el caso del último look que nos ha dejado Mar Flores, quien ha querido aprovechar el buen tiempo que nos está regalando el mes de octubre para disfrutar de la noche madrileña. La ex modelo nos ha dejado un conjunto de lo más original y atemporal compuesto por americana cruzada de terciopelo en color azul noche, que ha combinado con unos shorts azules tipo sastre. El traje está firmado por Malne, una firma española tras la que se encuentran Paloma Álvarez y Juanjo Mánez y que ha desfilado ya en varias ediciones de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid.

Pero sin duda, otra de las cosas que más nos ha gustado de su estilismo ha sido el peinado, ya que Mar Flores ha querido darle un toque masculina luciendo el pelo hacia atrás con efecto wet o mojado, otra de las tendencias, en este caso de pelo, que no vamos a parar de ver.