Penélope Cruz impacta (y enamora) con su look más masculino con traje y corbata en el estreno de ‘En los márgenes’

La echábamos de menos, a ella y a sus looks. Y es que desde el Festival de Venecia no se dejaba ver Penélope Cruz, y para su vuelta al foco mediático lo ha hecho con tres lookazos de impacto, dos en su zona de confort y una saliendo totalmente de ella. Con un impecable conjunto de chaqueta y falda de tweed de Chanel, así ha posado Penélope Cruz en Madrid para la presentación de su nueva película ‘En Los Márgenes’, donde comparte reparto con otro de los grandes actores de nuestro cine, Luis Tosar y el director Juan Diego Botto, con quienes también ha posado en el photocall. Después era el turno de ‘El Hormiguero’ con otro conjunto rosa de tweed de Chanel al que nos tiene más que acostumbradas pero por eso no dejamos de adorar y para la presentación de la película la sorpresa final. ¡Lookazo!

Y es que nuestra querida Penélope Cruz que hace brillar todo a su paso, nos ha sorprendido, impactado y enamorado con un traje de chaqueta con corbata de estilo masculino al que no nos tiene nada acostumbradas y por eso aún nos ha gustado más. Un traje de blazer negra y pantalón de tiro alto, con la camisa blanca metida por dentro del pantalón y una corbata negra a juego. Su melena suelto un poco ondulada y unos stilettos negros para darle el toque más femenino al outfit.

La actriz Penélope Cruz a su llegada al estreno de la película "En los Márgenes" en el Cine Capitol de Madrid. FOTO: JUANJO MARTIN EFE

La noche de este martes Madrid ha acogido la premiere de En los márgenes, cinta que comenzó a gestarse hace seis años y que el 6 de octubre llegará a la gran pantalla. Y también fue noche de ‘El Hormiguero’ donde Penélope Cruz desveló que “en Piratas del Caribe teníamos que rodar en una playa y después seguir en estudios, al llegar allí todo estaba montado de forma espectacular en un plató exterior de Los Ángeles”.