Sara Carbonero da otra lección de estilo con los eternos vaqueros pitillo negros que se llevan con botas cowboy altas

No hay día que Sara Carbonero no nos de una lección de moda, da igual que sea el fin de semana para convertirse en la invitada perfecta de otoño en traje, o con el vestido de flores con botas o la cazadora blanca de flecos. Ella es pura inspiración de moda, y más en otoño que sus looks más boho cobran aún más sentido. Y para terminar octubre nos lo ha dejado claro con los eternos vaqueros pitillo negros que siempre nos salvan de ese no sé que ponerme en otoño. Porque siempre son moda y siempre dan el toque a cualquier outfit. ¿Adiós a los vaqueros pitillo? Cuando creíamos que no los íbamos a ver durante muchos meses gracias a la gran tendencia del ‘wide leg’, llega Sara Carbonero y se marca esta lookazo con vaqueros pitillo y botas cowboy altas en negro. ¡Perfectas para llevar con pitillo! Si entre tanto pantalón ancho pensabas que no había sitio para los vaqueros pitillo estás muy equivocada.

¿Hay prenda más versátil que un pantalón vaquero pitillo? Posiblemente no. Para acudir a la oficina, para una salida con amigas, para una cita especial e incluso para Navidad, así lo hemos demostrado hace apenas una semana, los jeans skinny son nuestro mejor comodín. Llevarlos con prendas de punto es un acierto, con tops y blusas más sofisticadas... Ni siquiera el auge de nuevas y atractivas siluetas, es el caso de los mom jeans, estilo baggy, joggers, wide leg o un largo etcetera pero Sara Carbonero nos ha dejado claro que este otoño necesitamos recuperar nuestros vaqueros pitillo negros.

Stories de Sara Carbonero. FOTO: @saracarbonero

Y no solo los vaqueros pitillo, Sara Carbonero nos ha vuelto a recordar que esta temporada las botas cowboy son máxima tendencia, ya sean de caña alta como las suyas o de caña corta. Pero sin duda, nosotras nos quedamos con las botas cowboy de caña alta que estilizan la pierna y nos hacen parecer más altas.