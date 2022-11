Estas son las tendencias de abrigos que vas a querer llevar este invierno

Aunque hace unas semanas que comenzó oficialmente el otoño, el tiempo no nos ha dejado fijarnos en una de las prendas favoritas de esta época del año hasta este momento. Con la llegada del frío viene consigo el momento de plantearse hacernos con los mejores diseños de abrigos de la temporada, y sobre todo al principio de la temporada antes de que se agoten. Pero, ¿cuáles son los modelos que están en la mesa de las tendencias? Pues desde clásicos eternos y que nunca pasan de moda hasta microtendencias que seguramente tendrán una vida no muy larga pero que puede valer la pena tener en tu armario para subir de nivel cualquier look. Estas son nuestras cinco tendencias favoritas:

PRÁCTICO PLUMAS

Abrigo acolchado plumas, de Massimo Dutti (99,95 euros)

Abrigo acolchado plumas, de Massimo Dutti FOTO: Massimo Dutti

Nos cuesta encontrar un abrigo más cómodo y abrigado que el plumas. Y es que aunque me cuesta encontrar una temporada que no hayan estado presentes en nuestro armario, aunque quizás últimamente estaban relegados en favor de las parkas, esta temporada retoman su lugar preferente.

VERSÁTILES CUADROS

Abrigo lana pata de gallo, de Mango (129,99 euros)

Abrigo lana pata de gallo, de Mango FOTO: Mango

Desde los cuadros más clásicos hasta los diseños más coloridos y originales, los abrigos de cuadros siguen siendo una de las tendencias más fuertes a la hora de escoger una prenda de abrigo, tanto si es un modelo rescatado de otros años como si se trata de una nueva adquisición.

CLÁSICO CAMEL

Abrigo cinturón con lana, de Zara (79,95 euros)

Abrigo cinturón con lana, de Zara FOTO: zara

Perfecto para eventos formales y para un fin de semana en vaqueros y zapatillas de deporte. El abrigo camel es una de las piezas más atemporales de cualquier armario, y lo cierto es que no nos sorprende nada. Tal es así, que es casi imposible llegar al invierno y no encontrar varias opciones en nuestras tiendas favoritas.

ACABADO DE VINILO

Gabardina con efecto acharolado, de Object (99,99 euros)

Gabardina con efecto acharolado, de Object FOTO: Object

Es la prenda quizás más de tendencia de esta temporada, y como no podía ser de otra manera tiene sus raíces en los 2000. Las prendas de efecto acharolado o vinilo son perfectas para aguantar el otoño de lluvias que parece que nos espera a la vuelta de la esquina.

CON BUFANDA INCORPORADA

Abrigo de mujer con botones y cuello alto, de Couchel (99,99 euros)

Abrigo de mujer con botones y cuello alto, de Couchel FOTO: Couchel

Aunque ya vimos alguna que otra muestra de este modelo la temporada pasada, lo cierto es que será este otoño invierno cuando alcanzarán su punto álgido, especialmente gracias a la aparición de propuestas a precios asequibles.