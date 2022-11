Ana de Armas se convierte en la reina del ‘cut out’ con un diseño floral de Louis Vuitton para los Premios Governors

Ana de Armas se ha convertido en una de las mujeres más elegantes del mundo y lo sabemos. En los últimos meses, ha sido una de las actrices más comentadas por su personaje como Marilyn Monroe en ‘Blonde’, la última película que estrenó Netflix para homenajear a la artista. A partir de ahí, Ana de Armas se ha convertido en la diva que merecíamos y no deja de sorprendernos en cada una de sus apariciones públicas. Desde el Festival de Venecia hasta su presentación en Londres con las que nos da lecciones de estilo constantes y de las que estamos enamorados. En su última aparición pública, la pasada noche en los Premios Governors, la actriz nos ha enseñado que el blanco y negro no falla nunca y que hay grandes firmas que pueden hacer que tu look, siempre, sea un éxito.

Ana de Armas en los Premios Governors con vestido de Louis Vuitton FOTO: Jordan Strauss GTRES

Ana de Armas optó por un vestido cut out firmado por Louis Vuitton, compuesto por un cuerpo satinado negro con espalda descubierta y una falda entubada con cola, en blanco, flores e incrustaciones brillantes que garantizaron el éxito en la alfombra roja. Su estilista, sabe perfectamente como hacer que la actriz triunfe en cada red carpet y su equipo la hace brillar allá donde vaya. Además, completó el look con un beauty sencillo y perfecto donde se resaltan sus facciones pero sin recargar ni el maquillaje, ni el peinado. Un look con el que Ana de Armas acaparó todos los flashes de Los Angeles y brilló, una vez más.

Estamos deseando ver a Ana de Armas desfilar por la alfombra roja de los Globos de Oro o los Premios Oscar para descubrir más sobre la elegancia de una de las actrices más cotizadas del mundo (en este momento) y que debutó como actriz en nuestro país, aunque nació en Cuba.