Cambiamos todos los vestidos de lentejuelas por el pantalón de piel metalizada (y rebajado) de Tamara Falcó para estas fiestas

Tamara Falcó lo ha vuelto a hacer. Y no por ser la famosa más buscada por nombre y apellidos en Google en todo 2022 en nuestro país. Si no porque nos ha vuelto a dejar la inspiración perfecta para nuestros looks de Navidad. Si ayer era Anabel Pantoja y sus vaqueros de Primark, o las botas UGG mini con plataforma, hoy es ella. Por algo Tamara Falcó es la famosa más buscada del año en Google, porque todo lo que hace tiene interés. Desde sus looks, sus apariciones en ‘El Hormiguero’, su docu serie en Netflix o todas las marcas de las que es imagen. Y cómo no, también por su ruptura con Íñigo Onieva y su ‘nanosegundo’ en el metaverso. Por todo eso y más, Tami ha suscitado tantas búsquedas este 2022, y un jueves más, con ausencia de Nuria Roca por covid, se ha convertido en la protagonista de la tertulia de ‘El Hormiguero’. Porque ya sabéis que los jueves noches son uno de nuestros momentos favoritos de la semana, y no por salir de fiesta, si no por ver sus looks en el programa de Antena 3. Y para esta noche ha deslumbrado con un pantalón de piel metalizada en dorado de su colección de fiesta de TFP para Pedro del Hierro, que además de estar rebajado, es toda la inspiración para nuestros looks de Navidad. Porque no hay más tendencia esta temporada que un pantalón metalizado.

Los pantalones dorados se erigen como una auténtica tendencia tanto para looks de fiesta como para estilismos casuales. Al igual que botas cowboy, estos pantalones van a substituir todos nuestros vestidos de lentejuelas esta Navidad. Porque también puedes brillar como toda una burbuja Freixenet con unos pantalones dorados.

Tamara Falcó en El Hormiguero con pantalones metalizados. FOTO: @tamara_falco

El efecto metalizado y los brillos a través de glitter o lentejuelas se han erigido como una de las grandes tendencias de este otoño-invierno 2022/23. Y Tamara Falcó los ha combinado con una blusa blanca también de su colección y salones de taconazo.

Luz pantalón piel metalizada, de TFP by Pedro del Hierro (272 euros)

Pantalón piel metalizada. FOTO: TFP by Pedro del Hierro

Porque si Tamara Falcó apuesta por un pantalón dorado para ser la reina de la Navidad como su madre Isabel Preysler con sus bombones, nosotras solo podemos copiarla con un pantalón metalizado estas fiestas.