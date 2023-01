¿Por qué es importante la vitamina C para nuestro rostro en invierno?

En pleno mes de enero y con las bajas temperaturas en auge en la mayor parte de nuestro país, nuestra piel puede sufrir cambios y no está de más cuidarla ante los rayos del sol y las brisas frías. Este año, en nuestras rutinas, no solo estará presente el pilates para mejorar nuestra figura, si no que hay un componente de nuestra rutina de belleza que será la clave para mejorar nuestro aspecto y lucir una piel radiante durante toda la temporada, sin necesidad de medicina estética, solo cosméticos. Este año, nos hemos propuesto tener el cutis de Carmen Lomana o la piel perfecta de Vicky Martín Berrocal. Por ello, usaremos la vitamina C en nuestra rutina de belleza y así podremos mejorar nuestro rostro en invierno.

En muchas ocasiones, vemos a nuestras influencers y celebrities favoritas, lucir looks espectaculares pero, ¿y la piel? Necesitamos ver las rutinas de cada una de ellas para inspirarnos y cuidarnos de la misma manera (aunque cada piel es un mundo). Pero, sin embargo, la vitamina C es uno de los componentes que necesitamos incluir en nuestra rutina de belleza (y que ya usa Paula Echevarría y Georgina Rodríguez) para mejorar la luminosidad de la piel y que nuestro rostro brille de la misma manera en invierno y verano.

Tendrás una piel radiante con este producto secreto FOTO: pexels

En los días donde hace más frío del año, concentrados en enero y febrero, la piel suele resecarse más debido a las bajas temperaturas y la baja humedad del aire, por lo que al utilizar la vitamina C en nuestra rutina facial, podemos acabar beneficiándonos en la hidratación de nuestra piel. Además, los cosméticos que poseen vitamina C en su composición, no solo ayudan a la hidratación, si no que también ralentizan el envejecimiento de la piel, suavizan las arrugas y las líneas de expresión. Y sí, al parecer la vitamina C, es la mejor amiga de nuestra piel para el invierno y ayuda a disminuir los poros dilatados e incluso, puede evitar brotes de acné.

Mujer mirando su rostro. FOTO: Pinterest

Además, hablamos con la Dra. Andreyna Mota, médico estético y directora de Medestetic Clinic (Sevilla) que resalta los 5 puntos más importantes de la vitamina C y por los que nuestra piel puede estar más radiante todos los días del año (y más en invierno):

Evita el envejecimiento prematuro debido al aumento de la oxidación celular. Combate los radicales libres que provocan daños en las partes más nobles de las células, alterándolas y favoreciendo el envejecimiento de la piel. Ayuda a aclarar las imperfecciones y unifica el tono de la piel. Suaviza arrugas y líneas de expresión, ya que la vitamina C estimula la síntesis de colágeno, que es el encargado de dar estructura, firmeza y elasticidad a la piel. Deja la piel más luminosa ya que tiene una fuerte y eficaz acción antioxidante.

Este invierno, incluye la vitamina C en tu rutina de belleza y verás como tu piel mejora con los días y notarás un cambio significativo en su hidratación y brillo.