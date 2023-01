Las zapatillas son elegantes (y de jefaza) si las llevas como Tamara Falcó con abrigo cruzado marrón chocolate

Las zapatillas blancas también son elegantes en invierno. Y eso nos lo acaba de dejar claro Tamara Falcó saliendo de su casa en Madrid con este frío que nos tiene a todas locas esta semana. El dilema de moda y del primer mundo es como vestir para no morirnos de frío pero seguir siendo elegantes y fashions, y Tamara Falcó ha dado buen ejemplo de ella. Porque ella es el claro ejemplo de las chicas más elegantes de Madrid, las más clásicas y las más elegantes. Si ayer nos enamoraba con su vestido negro de lentejuelas más rebajado, o con el jersey de grecas y camisa romántica, ahora lo hace con un estilismo de lo más casual para salir de su casa a hacer gestiones con un abrigo marrón cruzado, pantalón blanco y zapatillas del mismo tono. Porque no hay abrigo más elegante que uno de paño cruzado con cinturón, como bien sabe la Reina Letizia que lo llevaba hace unos días en tono camel para sobrellevar el frío de la capital de España.

Porque el abrigo clásico nunca falla en el armario de las que más saben de moda. Las expertas en moda como Tamara Falcó lo han elevado a la categoría de must have en esta ocasión no es otro que el abrigo más clásico, atemporal y elegante de todos. Un abrigo de paño con cinturón es todo lo que necesitamos y vamos a necesitar uno igual de las rebajas de invierno 2023.

Tamara Falcó con zapatillas blancas elegantes. FOTO: ANA BARAJAS GTRES

Un abrigo cruzado que Tamara Falcó ha combinado con el que parece su look de confianza para todos los días de invierno. Y es que si el otro día ya la vimos en la República Checa lucir un jersey con camisa de cuello romántico con volantes, hoy ha vuelto ha repetir la fórmula pero esta vez con un jersey marrón. Y para una jornada de trabajo, Tami lo ha combinado con unas zapatillas blancas que ella hace hasta que sean elegantes.