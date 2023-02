El vaquero acampanado (y más rebajado) de Tamara Falcó es el que más estiliza y las chicas más pijas de Madrid llevan con camisa

FOTO: TFP by Pedro del Hierro

Tamara Falcó es la reina de los vaqueros de tiro alto y acampanados, no hay dudas. Y aunque los jeans pitillo hayan regresado con mucha fuerza como nos ha dejado claro Vicky Martín Berrocal con su lookazo con botas de firma española, Tami sigue apostando por el eterno vaquero de tiro alto y campana que más estiliza y que las chicas más pijas de Madrid llevan como uniforme todo el año. Uno de esos pantalones que nunca fallan en el armario de las que más saben de moda. Y además, la buena noticia es que el de Tamara Falcó es de su colección TFP para Pedro del Hierro y está mega rebajado en su web. Porque entre los preparativos de su boda con Íñigo Onieva y sus rumores de embarazo en TikTok, Tami no para en su agenda diaria, entre abrigo de paño y zapatillas, hoy nos ha dejado este look de su colección Salesas. Un estilismo que perfectamente podría llevar Amelia Bono o Carmen Lomana en su día a día.

La segunda entrada, “Salesas”, está inspirada en el barrio de Las Salesas en Madrid, donde reside actualmente Tamara Falcó. Esta colección ofrece las prendas perfectas para empezar febrero con todo el estilo posible. Con un aire urbano integra prendas básicas con las últimas tendencias, como puede ser una blazer negra desestructurada, un vaquero wideleg, una camisa de popelín oversize o prendas especiales de punto en colores icónicos como el azul marino, negro, gama de naturales y complementados por un rosa fucsia. Y a nosotras no nos ha podido enamorar más este look que podría llevar hasta su madre Isabel Preysler.

Augusto Pantalón vaquero, TFP by Pedro del Hierro (rebajados a 49 euros)

Vaqueros acampanados. FOTO: TFP by Pedro del Hierro

Se trata de este pantalón vaquero de talle alto con un corte acampanado desde el muslo y pierna ancha con diseño de cinco bolsillos y cierre mediante cremallera oculta por tapeta y botón con trabillas para cinturón confeccionado en tejido denim de algodón confortable.