Adiós pelo naranja: la diferencia entre champú azul y verde para matizar el castaño

Hay pocos sustos capilares tan universales como mirarse al espejo después de una decoloración y descubrir que el castaño perfecto que imaginabas se ha convertido en un naranja inesperado. Ese tono cálido y cobrizo aparece justo cuando menos lo deseas —generalmente después del verano, tras aclarar varios tonos o cuando el tinte empieza a oxidarse— y puede arruinar incluso el mejor corte. Pero antes de entrar en pánico o pedir cita urgente para un baño de color, hay una buena noticia: ese reflejo se puede corregir. Y la clave está en entender qué matizador necesita tu melena para recuperar el equilibrio.

Porque sí, el champú morado es un clásico… pero no siempre es el adecuado. Si tu pelo es castaño, seguramente necesites el azul o el verde, dos fórmulas diseñadas específicamente para neutralizar esos subtonos cálidos que tanto tememos. Para entender por qué aparece el naranja y cómo elegir el producto perfecto, hablamos con la estilista y maquilladora Kuki Giménez, directora de Let’s Make Up School y portavoz de Druni, que nos ayuda a descifrar de una vez por todas la teoría del color aplicada al cabello (y cómo ponerla en práctica en casa sin errores).

Por qué aparece el temido tono naranja y qué lo provoca

El color natural del cabello contiene pigmentos difíciles de eliminar, especialmente los rojos, naranjas y amarillos. Cuando decoloramos, lo que desaparece primero son los tonos más oscuros, pero esos matices cálidos permanecen visibles. "El pelo se queda naranja tras la decoloración porque los pigmentos naturales que están en la materia del color oscuro son los más duros de eliminar y en muchos casos quedan visibles", explica Kuki Giménez.

A esto se suma que muchas veces la oxidación del tinte no es suficiente, o bien el proceso no se ha realizado con la fuerza adecuada. Además, factores externos como el sol, el cloro, el agua salada o incluso el uso de productos ácidos (como los champús de camomila) pueden oxidar aún más el pigmento y hacer que el cabello vire a ese tono zanahoria que nadie busca.

Champú azul, verde o morado: cuál necesitas según tu tipo de castaño

La solución está en la teoría del color: en peluquería, un tono se neutraliza con su opuesto en el círculo cromático. Es decir, azul anula naranja, verde anula rojo y morado anula amarillo. Ahora bien, ¿cómo se aplica esto en la práctica?

Champú morado: el aliado del rubio

El morado es el más conocido y funciona muy bien en cabellos rubios, decolorados, plateados o con mechas claras. "Sirven para los cabellos blancos, grises o canosos, rubios y decolorados. Lo que hacen es contrarrestar el amarillo o el naranja claro", afirma Kuki. Es perfecto para mantener un rubio frío y evitar que derive hacia ese tono amarillo pollo.

Champú azul: para castaños que se vuelven naranjas

Si tu cabello es castaño claro o rubio oscuro, o si tus mechas se han vuelto color cobre, lo que necesitas no es morado, sino azul. Los pigmentos azules actúan directamente sobre el naranja y lo neutralizan sin dejar el cabello apagado. "Su uso es el mismo que el violeta, solo que también puede utilizarse con cabellos castaños. Eliminan los tonos cálidos", indica la experta.

Champú verde: para castaños oscuros con reflejos rojos

Aquí llega el gran olvidado y, al mismo tiempo, el más necesario para las melenas oscuras. Si tu pelo es castaño intenso, marrón profundo o negro con reflejos rojizos, el matizador que de verdad necesitas es uno verde. "Los champús verdes sirven para neutralizar tonos rojizos en cabellos oscuros o castaños. Al aplicar el color verde, se contrarrestan los reflejos rojizos o anaranjados", explica Kuki. Ideal cuando el sol o los lavados frecuentes calientan el tono y buscas volver a un castaño frío y elegante.

Cómo usar correctamente un champú matizador (y no estropear el resultado)

La aplicación es sencilla, pero requiere precisión. El pigmento actúa más rápido en cabellos claros y muchísimo más en las mechas, por lo que conviene ir de menos a más. Empieza dejando el champú dos o tres minutos, evalúa el resultado y ajusta en siguientes lavados. "Hay que hacer las separaciones correspondientes con las mechas para controlar el matiz, pues en ellas actúa más rápido", aconseja la experta.

Un error frecuente es usarlo a diario: esto puede resecar el cabello o sobrepigmentarlo, dejándolo apagado. Lo recomendable es alternar con un champú suave y sin sulfatos una o dos veces por semana. Además, tras una decoloración, mantener el cabello hidratado es fundamental: mascarillas nutritivas semanales, evitar calor excesivo y proteger el pelo de cloro y sol son pasos obligatorios para conservar el color bonito por más tiempo.

5 champús matizadores según el tono de tu pelo

Antes de elegir un matizador, recuerda: lo importante es saber si tu reflejo indeseado tiende a amarillo, naranja o rojo, y adaptar el producto al diagnóstico. Aquí, tienes cinco opciones profesionales perfectas para cada caso, toma nota.

Champú vitamino color spectrum green, de L'Oréal professionnel (19,99 euros)

Champú vitamino color spectrum green. L'Oréal Paris Professionnel

Ideal para cabellos castaños y morenos que luchan contra reflejos rojizos. Su pigmento verde actúa donde más se necesita: sobre los tonos cálidos que aparecen al aclarar o por oxidación solar.

No orange, de Fanola (5,99 euros)

No orange. Fanola

El producto ideal para combatir el naranja tras decoloraciones o aclarados. Su pigmento azul-verdoso neutraliza el cobre y deja el cabello más equilibrado y fresco. Es ideal para un uso semanal.

No red, de Fanola (9,99 euros)

No red. Fanola

Mascarilla con pigmentos verdes para neutralizar rojos intensos en cabellos oscuros. Hidrata, suaviza la fibra y devuelve un matiz frío sin perder brillo.

Champú violet, de Phyto (13,90 euros)

Champú violet. Phyto

Un morado clásico. Sus pigmentos violetas eliminan el amarillo desde la primera aplicación. Perfecto para rubios y mechas que buscan recuperar luz fría.

Blond absolu bain ultra-violet, de Kérastase (19,99 euros)

Blond absolu bain ultra-violet. Kérastase

Champú violeta-azulado para rubios muy claros, platinos o cabello muy decolorado. Neutraliza amarillos, hidrata con ácido hialurónico y deja un acabado profesional.

Escoger entre azul, verde o morado ya no es un misterio. Si entiendes de dónde viene el reflejo cálido, puedes neutralizarlo como lo haría una colorista profesional, sin dramas y sin retoques urgentes. Con el champú correcto y una buena hidratación semanal, tu castaño volverá a equilibrarse… y a brillar. Palabra de experta.