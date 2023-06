Backwards Make Up: ¿En qué consiste la tendencia de maquillarse al revés?

Algunas de nuestras celebrities favoritas, por no decir todas, tienen una piel perfecta (incluso hasta cuando los paparazzi las captan sin los filtros de Instagram) que todas nosotras envidiamos. David Deibis, maquillador oficial de Perricone MD y uno de los make up artist más famosos de España, asegura que el truco está en el Backwards Make Up, una técnica que consiste en alterar el orden de aplicación de los productos a la hora de maquillarnos y, en vez de centrar todos los esfuerzos en disimular lo que menos nos gusta de nuestro rostro, hacerlo en potenciar lo que más, para realzar, de la forma más sencilla, lo mejor de cada una de nosotras. Esta técnica consiste en aplicar a la inversa el maquillaje, no los cosméticos, para conseguir un resultado mucho más natural y lograr que los productos se integren mejor en nuestra piel. Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perrocone MD, insiste en que lo bonito del maquillaje es conseguir que luzca natural y real, potenciando lo más bello de nuestro rostro, y eso es algo que se consigue gracias a la tendencia del Backwards Make Up.

Una vez terminada nuestra obligada rutina skincare (fotoprotector solar incluido especialmente en estos meses) podemos empezar a aplicar el maquillaje. Es vital tener una piel hidratada, no solo para conseguir un aspecto sano sino para evitar que el maquillaje se cuartee y permanezca intacto el mayor tiempo posible, según explica Bella Hurtado, directora técnica de Boutijour. Ahora sí, ya podemos empezar con la tendencia del Backwards Make up. El primer paso es dejar atrás la idea que la base es lo primero que debemos aplicar y comenzar con el contorno, aplicándolo en las yemas de los dedos e insistiendo en las zonas en las que más incide el sol, como el mentón o los pómulos, para definir los ángulos del rostro. A continuación, ya sí, es el turno de la base. Es recomendable aplicarla en forma circular (y con una brocha gorda) y optar por aquellas formulaciones con textura se sérum, que se funden mejor con el contorno. Por último, es recomendable aplicar un poco de color en las mejillas que, no solo rejuvenece y aporta a la piel un aspecto más saludable, también nos ayuda a conseguir el efecto bronceado que tanto ansiamos en verano.

Exfoliante en polvo: Adzuki & Ragi Fantasy de Byoode (34€)

Suero con Vitamina C Estabilizada: C-Tetra Serum, de Medik8 (54€)

Base de maquillaje: No Make Up Fundation Serum, de Perricone MD (36,50€)

Colorete en crema gel: No Make Up Blush, de Perricone MD (36€)

Crema antioxidante: Ambari Complex4 Hydrator Cream, de Ambari (119€)

Y es que si sigues esta tendencia del Backwards Make Up (y una buena rutina de cuidado facial, obviamente) conseguirás que tu rostro sea la envidia de todas este verano.