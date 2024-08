El cambio de look de Carmen Lomana a morena, su peluquero le gasta una broma: "Qué horror"

Carmen Lomana nos tiene acostumbradas a su melena por debajo del hombro en color rubio con reflejos. Su pelo es su seña de identidad. Pero, ¿qué pasaría si su estilista capilar le cambiara el color a castaño oscuro? Jueandiegoteo ha querido hacer la prueba y esta ha sido la reacción de la 'celeb' que no tiene desperdicio. No es la primera vez que vemos a Carmen Lomana en el salón del experto en coloración capilar. De hecho, en Instagram, hemos visto en numerosas ocasiones cómo Juandiegoteo deja impecable su inconfundible cabello rubio.

Sin embargo, esta vez, el estilista quiso hacer un cambio. "¿Vosotros sois del 'team' moreno o 'team' rubio? Hagamos apuestas", publica el peluquero en Instagram. ¿Cómo reaccionaría Carmen Lomana si su peluquero le dijera que va a cambiarle el color del pelo y a ponerla morena? La empresaria se niega en rotundo a la propuesta. Ni corto ni perezoso, Juandiegoteo lo intenta: "Estoy esperando a Carmen Lomana, que le vamos a gastar una broma diciéndole que le vamos a poner el color del cabello moreno", explica al principio del vídeo.

El cambio de look de Carmen Lomana con el pelo moreno

"Ni hablar", dice Carmen Lomana. "Te quedaría muy bien", insiste el peluquero. "Pues háztelo tú, ponte un moño. Qué horror", sentencia la empresaria. En cualquier caso, el estilista le enseña cómo quedaría Lomana con el pelo moreno y su reacción es taparse los ojos, pero nosotras no vemos que le quede mal, ¿verdad?

Carmen Lomana de morena. @juandiegoteo_

Al final Juandiegoteo le hace las mechas que Carmen le ha pedido y todo acaba bien. "Imagínate que me quedo dormida y cuando me despierto me veo morena. En qué cabeza cabe que me voy a poner como Maléfica. No hay nadie como tú de insoportable, pero tampoco de buen peluquero", confiesa Lomana.