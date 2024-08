El truco del peluquero de Carmen Lomana para que el tinte de pelo quede bonito y dure mucho tiempo

¿Te ha pasado alguna vez que en la peluquería ves el peinado precioso y cuando pasa el tiempo ya no te gusta tanto? Eso es justo el tema que vamos a tratar hoy. Está claro que el acabado que deja un buen estilista capilar en tu cabello nunca va a ser el mismo que cuando lo haces en casa, por eso son profesionales, sin embargo, hay ciertos aspectos de nuestro pelo que queremos que sean duraderos para no pasarnos el día metidas en el salón de tu peluquero de confianza. Uno de ellos es el tinte. Y es que el efecto que queda cuando tenemos la melena recién teñida, con el crecimiento del cabello, muchas veces pierde su gracia. Pues eso se ha acabado porque el estilista Juandiegoteo, peluquero de Carmen Lomana, tiene el truco para que el color del tinte diga bonito incluso meses después.

No estamos hablando de las canas, ese es otro asunto, ya que las canas —si queremos taparlas con coloración— deben ser teñidas con cierta asiduidad y, obviamente, el resultado nunca va a ser el mismo cuando salimos del salón, que cuando pasan dos meses. Y eso no hay peluquero que lo cambie. El pelo crece y las canas, también. Lo que sí puede conseguir un buen estilista es aplicar el color del tinte con técnicas profesionales para que la raya de color al crecer el pelo no quede fea y extrema. Y así lo explica Juandiegoteo en su perfil de Instagram: "Mi idea como colorista no es hacer colores que se queden bonitos el día que vengas al salón, sino que tenga un envejecimiento favorable".

El experto colorista pone de ejemplo a una clienta, Pepa, que ha acudido al salón después de 8 meses, tras su última coloración. Se aprecia el color natural de su base, pero se funde de forma natural con el rubio que le puso Juandiegoteo hace más de medio año. "En su caso, aclaramos su fondo para aportar más luminosidad a su base y, gracias a eso, no hay líneas marcadas ni cortes ", explica el experto en el vídeo.

¿Cómo conseguir que el color quede bonito después de varios meses?

La técnica más utilizada en estos casos suele ser la 'balayage'. Se trata de una técnica de coloración del cabello que se caracteriza por un efecto degradado o difuminado. A diferencia de las mechas tradicionales, donde el color se aplica desde la raíz hasta las puntas, en la 'balayage' se produce un juego de color —más parecido al de la base, en la zona de la raíz— y se va aclarando conforme se acerca a las puntas. El objetivo de esta técnica es crear un aspecto natural y luminoso, con transiciones suaves entre el color natural y el tono aplicado. Aunque esta técnica es muy utilizada en chicas castañas que quieren ser rubias sin que quede artificial, la 'balayage' se puede realizar en cualquier color de cabello y se adapta tanto a rubias como a morenas.

Uno de los beneficios de esta técnica es que crea un 'look' bonito y con diferentes dimensiones de color que aportan movimiento a la melena. Otro es que podemos cambiar el color del cabello sin ver ese contraste con el tono natural de las cejas y, encima, requiere bajo mantenimiento, ya que el crecimiento del cabello no crea un contraste tan marcado. Por último, se puede combinar con otras técnicas de coloración como las 'baby lights', puntos de luz en forma de mechas ultrafinas. Y Juandiegoteo es un experto en combinarlas y crear 'looks' espectaculares. Por eso, muchas 'celebs' se ponen en sus manos antes del verano, para que el pelo les aguante todas las vacaciones sin necesidad de retoques, o después de la época estival, para reparar los efectos del sol y el cloro.