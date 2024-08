Que no te engañen con el tinte: el peluquero de Carmen Lomana hace la demostración en este vídeo

Seguro que te ha pasado alguna vez. Si no te han avisado, seguramente lo habrás aprendido por las malas. O mejor dicho, lo habrá aprendido tu pelo. Y es que en un momento de inspiración creativa o un acto de impulsividad movido por las ganas de un cambio drástico de 'look' en casa, a algunas de nosotras se nos ha ocurrido la genial idea de ir al supermercado, comprar un tinte rubio y aplicarlo sobre nuestro cabello oscuro, previamente teñido con un color castaño. En nuestra mente queda genial, en la realidad, es muy diferente. Y es que, como dice Juandiegoteo, estilista capilar de Carmen Lomana: "Tinte sobre tinte no aclara". Y no le falta razón.

¿Cuál va a ser el resultado? La mitad del pelo quedará naranja (en la zona de la raíz) y la otra mitad del color oscuro que ya tenía el cabello. Ni rastro del rubio precioso de la caja. Y es que este producto está pensando para aplicar en cabellos ya teñidos de un color parecido, previamente, y que se utiliza para tapar canas o incluso para oscurecer rubios más claros. Esto le pasó a una servidora. En mi inmensa sabiduría de adolescencia, apliqué un tinte rubio sobre el cabello (que de forma natural es castaño medio) y que meses antes había teñido de castaño oscuro. La zona de la raíz me quedó de color amarillo-naranja canario, por toda la zona de la raíz, unos cuatro dedos de ancho desde el crecimiento del cabello. El resto del pelo, hasta las puntas, quedó del mismo castaño oscuro que antes. Las risas fueron muchas cuando entré en la peluquería para que me arreglaran ese desaguisado.

¿Tienes curiosidad por ver cómo se me quedó? Pues más o menos así.

¿Por qué el rubio queda naranja en nuestro pelo?

El peluquero me dijo, del mismo modo que lo explica en este vídeo Juandiegoteo, que la zona de la raíz, al ser pelo virgen —sin coloración encima— cogió el color que apliqué (aunque sin el efecto deseado debido al matiz de mi cabello) y que el resto del pelo, que había sido previamente teñido de otro color oscuro, no había cogido nada de color, ya que para eso debe haber una previa decoloración. En el vídeo podemos ver cómo el experto aplica la coloración y nos demuestra cuál es el resultado.

Moraleja de la historia, mejor asiste a un experto para que aplique la coloración —o decoloración y luego tinte— deseado. Y los sustos, mejor en el cine.