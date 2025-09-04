Durante años, las canas fueron sinónimo de descuido, vejez o imagen poco cuidada. Hoy, eso ha cambiado. Cada vez más figuras públicas -como Jennifer Aniston, Julia Fox o Andie MacDowell- lucen su cabello gris con orgullo y estilo, resignificándolo como una declaración de autenticidad.

Sin embargo, no todas las personas desean llevar las canas visibles. Y eso también está bien. La buena noticia es que ahora existen más formas que nunca para disimularlas sin necesidad de usar tintes permanentes agresivos ni técnicas de coloración complejas.

A continuación, exploramos las mejores opciones para cubrir las canas sin dañar el cabello ni dejar una línea marcada de crecimiento.

Cómo cubrir las canas sin recurrir a tintes permanentes Unsplash

1. Sprays y polvos para raíces

Son soluciones rápidas y temporales que se aplican directamente en las raíces. Solo hay que elegir el tono adecuado y pulverizar o cepillar sobre la zona deseada. Funcionan como un corrector para el cabello: ocultan el crecimiento sin alterar el resto del color y se eliminan con un solo lavado. Además, muchos aportan volumen visual, por lo que también ayudan a disimular zonas con menos densidad capilar.

2. Coloración semipermanente

A diferencia de los tintes permanentes, los semipermanentes no alteran la estructura interna del cabello. Solo recubren la fibra capilar con color, sin necesidad de decoloración ni químicos agresivos. Hay opciones que se aplican como mascarillas en la ducha y otras que requieren más tiempo de exposición. En general, los resultados duran de 4 a 12 lavados (hasta 6 semanas) y ofrecen una cobertura difusa que suaviza el contraste con las canas.

Además de ser menos agresiva, esta técnica permite experimentar con diferentes tonos de forma reversible.

3. Tinte demipermanente

Si buscas una opción más duradera sin llegar a lo permanente, el tinte demipermanente es tu mejor aliado. Penetra superficialmente el cabello gracias a un activador sin amoníaco, y logra cubrir hasta un 70% de las canas. Es ideal para quienes quieren un resultado más uniforme pero sin comprometer la salud capilar. Puede durar hasta 28 lavados y se desvanece de forma progresiva.

4. Peinados estratégicos y accesorios

Cómo cubrir las canas sin recurrir a tintes permanentes Unsplash

Cubrir las canas también es cuestión de estilo. El estilista de celebridades Evanie Frausto recomienda cambiar la raya del peinado para alejarla de las zonas con más canas visibles: una raya en zig-zag o hacia un lateral puede disimular mucho más de lo que parece.

Además, los accesorios -pañuelos, cintas, horquillas o pasadores decorativos- son un recurso eficaz y saludable para ocultar raíces canosas mientras aportan un toque chic al look.

5. Técnicas de blending: luces y sombras

Otra estrategia cada vez más popular es el gray blending, o mezcla de canas con mechas y reflejos. Esta técnica difumina las canas en lugar de cubrirlas por completo, reduciendo el contraste visual y evitando una línea de crecimiento evidente.

Según la colorista Cass Kaeding, este método también añade dimensión al cabello y permite un mantenimiento más relajado con el paso del tiempo.