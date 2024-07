Si eres rubia, este es el color que debes invadir tu fondo de armario de verano.

Seamos sinceras: el verano es una de las épocas del año en la que nos vemos mucho más favorecidas. Asimismo, es el momento en el que sacamos nuestras mejores galas para crear looks de infarto con los que ir tanto a la playa como en el street style. Dicho esto, también es importante tener en cuenta qué color nos sienta mejor según nuestra tonalidad de pelo. Es decir, si eres pelirroja deberás apostar por el morado o verde, pero si eres morena, confiarás en la colorimetría naranja. Ahora bien, ¿qué tono me quedará bien si soy rubia? En este caso, los colores pasteles, como el azul, serán tu opción más acertada. Sin embargo, debemos hablar de uno de los que más potencian tanto las facciones como las melenas rubias: y ese es el color rojo. Sabemos que es un tópico decir que este tono es el más acertado para las chicas con piel clarita o cabellos desteñidos, pero aun así debemos ponerlo en práctica porque es totalmente cierto. A todo esto, debemos tener en cuenta que también podemos lucir otras notas intensas con tendencia terracota o frambuesa, que también armonizan y favorecen a este tipo de mujeres con estas características físicas. Además, es uno de los más adecuados para también potenciar el bronceado de este verano. Por lo que, si eres rubia y todavía no has encontrado las prendas con las que te sientas más favorecida, échale un vistazo a esta lista de deseos que te tenemos preparada.

Como el color rojo está en tendencia (y es un básico de fondo de armario), es bastante fácil encontrar las prendas más favorecedoras del verano. Desde las faldas satinadas que toda editora de moda debe tener hasta los vestidos más cómodos, pasando por los tops versátiles y ponibles. Porque esta tonalidad es muy fácil de combinar con otras, desde los neutros (como el negro, beige o blanco) hasta los más saturados para conseguir un look arriesgado o al estilo más portugués (como con el rosa o el morado). Asimismo, debemos hablar de este color en el calzado, haciendo énfasis tanto a las sandalias de tacón como a las bailarinas. Porque lo cierto es que está arrasando en este tipo de modelos para elevar los estilismos en cuestión de segundos. Encontrarás varias opciones en las marcas españolas, pero donde todas las celebridades están comprando es en Mango.

Falda satinada, de Zara (26 euros)

Falda satinada. Zara

Vestido cut-out, de Zara (36 euros)

Vestido cut-out. Zara

Bailarinas mesh abalorios, de Mango (40 euros)

Bailarinas mesh abalorios. Mango

Sandalias de tacón bajo, de Mango (30 euros)

Sandalias de tacón bajo. Mango

Top tirantes, de Mango (13 euros)

Top tirantes. Mango

Pantalón fluido, de Massimo Dutti (80 euros)

Pantalón fluido. Massimo Dutti

Blusa con lazada, de Roberto Verino (rebajada a 72 euros)

Blusa con lazada. Roberto Verino

Top de crochet asimétrico, de Noon (rebajado a 29 euros)

Top de crochet asimétrico. Noon

Bañador básico, de Tezenis (20 euros)

Bañador básico. Tezenis

Está confirmado que el color rojo está hecho para las mujeres rubias, puesto que favorecen sus facciones, así como su tonalidad de cabello y piel.