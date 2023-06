¡Bienvenido verano! Esta es la rutina solar española que necesitas para la playa y la piscina

Con la llegada del verano, indudablemente nuestra piel está mucho más expuesta al sol, ya que optamos por lucir prendas como mini faldas, camisas de tirantes y, sobre todo, bikinis y bañadores. Por tanto, al estar nuestra piel en contacto directo con las radiaciones solares, es muy importante que nos cuidemos mucho más y prestemos más atención a las necesidades que pueda tener nuestra piel durante estos meses, ya que así no solo evitaremos la aparición de arrugas prematuras o manchas, si no que podrían salvarnos de cualquier causa mayor. Por ello, es esencial que nos hidratemos muy bien el cuerpo con crema hidratante corporal, así como un exfoliante, pues así conseguiremos que nuestra piel elimine esas células muertas que se acumulan sobre la superficie. Hay que tener especial cuidado, por tanto, con la exposición solar y, por ello, debemos preparar nuestra piel a consciencia para estos meses de verano. Son muchas las firmas de belleza 'made in Spain' que lanzan al mercado su línea de productos especializados en el cuidado de la piel, como es el caso de Germaine de Capuccini, firma que no solo cuida al detalle la fórmula de sus productos a fin de que, a partir de ellos, creemos una rutina solar completa para un bronceado espectacular, si no que también está comprometida con el medio ambiente, intentando respetar al máximo los mares y océanos.

A la hora de exponer nuestra piel al sol, es imprescindible que nos hagamos con todos los productos esenciales para que nuestra piel no sufra y se mantenga hidratada y bronceada durante mucho más tiempo. Por ello, la firma 'made in Spain' Germaine de Capuccini cuenta con una línea solar llamada 'Timexpert sun', la cual aúna un total de 16 productos especializados en el cuidado de la piel, sobre todo durante los meses de verano. Esta línea está dividida en tres categorías de productos que tratan de preparar, proteger y recuperar el estado natural de la piel durante su exposición al sol y es que este verano, Germaine de Capuccini tiene dos novedades de productos cuyo valor diferencial es que son resistentes al agua y respetan el ecosistema marino gracias a su fórmula Ocean Respect, creados a partir de ingredientes biodegradables, sin micropástinos nisiliconas, sin nanopartículas ni filtros, configurando así una línea de productos con los que crearás una rutina solar perfecta y completa. Se trata de 'Pre sun 48h', un producto que acelera el proceso de bronceado y 'Fresh 50 SPF', una bruma solar de alta protección. Con toda esta nueva gama de productos, la firma nos enseña los pasos a seguir para preparar nuestra piel durante todo el proceso de bronceado.

Paso 1: Preparar la piel con el activador del bronceado 48 horas.

Pre sun 'Timexpert sun', de Germaine de Capuccini (39,60€)

Pre sun Germaine de Capuccini

Se trata de un producto con el que conseguirás un bronceado perfecto ya que, por su fórmula, activa de forma natural la síntesis de la melanina para así obtener resultados apreciables en tan solo 48 horas. Además, multiplica el bronceado al estar en contacto con el sol.

Paso 2: Protege tu piel con Easy & Fresh y el Stick Protector invisible.

Easy & Fresh 50 SPF, de Germaine de Capuccini (41,00€)

Easy & Fresh 50 SPF Germaine de Capuccini

Es la primera bruma solar de la línea 'Timexpert Sun', la cual tiene una alta protección solar SPF50. Lo mejor es su textura ultraligera que hace que se pulverice de forma fácil y uniforme sobre la piel. Sus beneficios son claros: es un buen antioxidante y calmante de la piel.

Stick Protector Invisible SPF50, de Germaine de Capuccini (35,00€)

Stick protector invisible Germaine de Capuccini

Es un stick especial para rostro y aquellas zonas de nuestro cuerpo más sensibles y vulnerables. Lo mejor: es transparente, no graso y no pegajoso. Tiene una alta protección solar y permite ser reaplicado tantas veces como queramos, incluso sobre el maquillaje.

Paso 3: Recupera el confort y la hidratación de tu piel.

Icy Pleasure, de Germaine de Capuccini ( 33,75€)

Icy Pleasure Germaine de Capuccini

Se trata de un tratamiento corporal reparador muy importante tras exponernos al sol. Su fórmula actúa como un bálsamo de hidratación profunda que trata de calmar la piel, proporcionando un alivio inmediato.

Estos productos de Germaine de Capuccini son perfectos para llevar una rutina de cuidado de la piel pre y post exposición al sol.