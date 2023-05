Las claves para preparar tu piel para los meses de playa (y piscina) contadas por una experta

Sin duda, el verano es una de las épocas favoritas del año y con razón, pues cuando suben las temperaturas, pasamos más tiempo en el exterior disfrutando del tiempo libre. Además, el sol nos cambia el humor, además de broncearnos. Hay pieles que agradecen los rayos de sol, pues se broncean de forma más uniforme sin llegar a quemarse, obteniendo un bronceado espectacular y, en cambio, otras personas sufren la exposición del sol ya que este provoca la aparición de manchas, se acelera el envejecimiento de la piel, aparece la deshidratación y, en ciertos momentos, favorece la aparición de acné. ¿Cómo podemos prepararla para los meses de sol? Aïna Munné, experta en dermocosmética y formulación de PromoFarma by DocMorris, nos da las claves para lucir la mejor versión de tu piel este verano, tengas la piel que tengas. Ella comenta que la protección solar es necesaria no solo en verano, sino durante todo el año, y es que, según Aïna Munné ‘El sol es el principal enemigo de la piel, pues acelera el envejecimiento prematuro, provoca manchas, pérdida del agua, por lo que en verano debemos buscar fotoprotectores ligeros, resistentes al sudor y con filtros que cubren un amplio espectro de radiación UVB y UVA con SPF mínimo de 30’. Además, durante los meses de verano, nuestra piel suele deshidratarse aún más, debido al sudor que producimos debido al aumento de las temperaturas, por lo que pensamos que las cremas hidratantes más ligeras para evitar la densidad de los productos cosméticos que nos dan la sensación de grasa en la piel. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, pues Aïna Muné avisa que ‘Los productos hidratantes densos, las clásicas cremas, contienen ingredientes oclusivos y semioclusivos que impiden la pérdida de agua pero, sin embargo, durante los meses de verano es mejor sustituir las cremas densas por geles que contengan ingredientes que retengan el agua en la piel sin engrasar, como los azúcares, la glicerina o el ácido hialurónico’.

Uno de los pasos esenciales para el cuidado de la piel en verano para obtener un bronceado natural es exfoliarnos. De hecho, ‘Es un mito que no podamos usar exfoliantes en verano’, confiesa Aïna, quien añade que ‘La clave está en usar los ingredientes adecuados para hacerlo sin hacer que la piel esté desprotegida, optando, por ejemplo por un exfoliante mecánico suave o un exfoliante ácido’. ¿En qué consisten los exfoliantes ácidos? Nuestra experta defiende que ‘Hay que perderles el miedo a los exfoliantes ácidos en verano, pues no todos son fotosensibilizantes y nos pueden ayudar a afinar la capa córnea que se ha engrosado debido a la exposición solar. Por ello, es esencial usar productos con gluconolactona o ácido lactobiónico, con efectos similares al ácido glicólico, pero de efecto más suave’. A la hora de aplicarnos el protector solar, es primordial añadir un antioxidante para multiplicar así los efectos de la fotoprotección, obteniendo un efecto glow en la piel, pues, tal y como afirma Aïna Muné, experta en Dermocosmética ‘Ese efecto luminoso de después de tomar el sol es debido a los primeros mecanismos de protección que tiene la piel mucho antes de la melanina: secretamos DOS (superóxido dimutasa), que es un antioxidante potente que también se usa como ingrediente cosmético’. Además, nuestra experta confiesa que ‘Podemos añadir un producto con Vitamina C o Vitamina E, dos de los antioxidantes más potentes para usar en verano’. Con todo esto, Aïna Muné, nuestra experta en Dermoestética nos enseña sus productos favoritos para preparar nuestra piel de cara al verano para conseguir una mayor hidratación y un bronceado uniforme durante los meses de verano.

Fotoprotector facial fusion water base acuosa SPF50, de Isdin (20,23 €)

Fotoprotector facial ISDIN

Hydrance crema hidratante Aqua gel, de Avène, (20,32 €)

Crema hidratante Avène

Exfoliante en polvo Adzuki & Ragi Fantasy, de Byoódé (34,00€)

Exfoliante en polvo Byoódé

Estos son algunos de los productos que nuestra experta Aïna Muné nos aconseja para preparar neustra piel para el verano.