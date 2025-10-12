Estas son las tendencias de uñas otoño 2025 que arrasan y querrás lucir

El otoño viene cargado de colores cálidos, los marrones rojizos, los naranjas y los ocres suelen ser los reyes de esta temporada. Pero ¿qué pasa con las uñas? Pues pasa un poco como con los tonos de nuestro armario otoñal, todo adquiere un tono cálido y más sobrio, pero eso no quiere decir que no tengamos variedad para elegir la opción que más nos guste.

Hoy os quiero hablar de 3 colores que serán los reyes de nuestras manicuras y que dan mucho juego. Se trata del marrón, el oliva y el azul petróleo. El marrón ya fue nombrado color del año, concretamente el moka, por eso no sorprende que esté en esta lista. No obstante, veamos algunos diseños de manicura que podréis haceros con cualquiera de los colores.

Polka dots en marrón

Ya os hablé del estilo polka dots hace un tiempo y de como estaba triunfando en diferentes formas. De hecho, hemos visto como diferentes celebrities lo lucían como Dua Lipa. En esta ocasión os traigo un ejemplo clásico donde el tono de base será un marrón chocolate y los lunares en blanco le aportarán ese estilo desenfadado del polka dots. Esta manicura es elegante y clásica y resulta muy fácil de combinar porque no resalta en exceso. Para conseguirla podemos usar el tono Intima de Masglo. Está laca de uñas es el segundo paso de una línea que nos permite lucir uñas con acabado de gel sin usar lampara de secado.

Polka dots marrón @nailsbybryn Instagram

Azul petróleo con estrellas

Podéis elegir usar un bonito tono de azul oscuro y ya tendréis una manicura perfecta para esta temporada. Sin embargo, si os gusta jugar con el diseño, esta manicura seguro que os encanta. Tenemos un acabado clásico en azul petróleo, pero en dos de las uñas nos encontramos un interesante degradado desde el morado de la base al azul que completan con estrellas. Esta manicura requiere de un poco de técnica, para conseguir el degradado perfecto y un top coat con estrellas para ese toque final. Como base para el azul podemos elegir el tono statement peace de Essie. Esta línea nos ofrece un acabado de uñas de gel en dos pasos y sin necesidad de lampara de secado.

Manicura azul @manis.by.katie Instagram

Verde oliva otoñal

El verde oliva es uno de los colores tendencia del otoño, que veremos en jerséis, abrigos, bolsos y por supuesto en manicuras. Este diseño de uñas que os traigo usa una base en color verde oliva básico, pero destaca por pintar la uña del dedo anular diferente aportando un toque de creatividad con el dibujo de una calabaza. No obstante, si no tienes muy buena mano para hacer dibujos puedes o acudir a una manicurista profesional o simplemente optar por llevar el tono oliva como base. El tono Pricele$$ de OPI por ejemplo puede ser una gran opción para lucir este color en tus uñas.

Uñas en verde oliva @marta.l_nails Instagram

La manicura de este otoño no tiene solo porque centrarse en colores cálidos como el naranja o terracotas. Como vemos los azules oscuros o los verde oliva también son una opción perfecta para aportar algo de color a nuestra manicura.