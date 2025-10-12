La defensa del 'made in Spain' de Ayuso con un vestido de la firma de Vicky Martín Berrocal en el Día de la Hispanidad

Isabel Díaz Ayuso acierta con un diseño español en el Día de la Hispanidad 2025. Este 12 de octubre alrededor de las 11.00 horas ha tenido lugar el desfile militar presidido por la Princesa Leonor junto con la Infanta Sofía y los Reyes Felipe y Letizia. Minutos antes de la llegada de la Familia Real y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, hemos descubierto el estilismo de la política del Partido Popular que transmite sofisticación, empoderamiento y máxima seguridad.

Durante el año pasado (y haciendo match con la Infanta Sofía esta vez), Ayuso deslumbró con un vestido de lunares, convirtiéndose en toda una sabia de la moda en cuanto a tendencias, puesto que ese mismo modelo podría llevarse ahora mismo en relación con las tendencias. En los actos oficiales vemos a una presidenta de la Comunidad de Madrid confiando en los diseñadores españoles con vestidos sofisticados, elegantísimos y que transmiten empoderamiento femenino. Este domingo ha ocurrido lo mismo, puesto que ha vuelto a confiar en una de las firmas de nuestro país más aclamadas, así como a la que más acude para deslumbrar en un día tan especial como este.

Ayuso se viste de la firma de Vicky Martín Berrocal con un elegantísimo vestido marino

Como decíamos, Ayuso ha vuelto a recurrir a uno de los vestidos de Victoria Colección, firma de Vicky Martín Berrocal, para convertirse en una de las políticas mejor vestidas en el Desfile del Día de la Fiesta Nacional. Se trata de un diseño que representa a la perfección la elegancia atemporal, así como la artesanía Made in Spain. Como bien indica la marca, lleva un vestido midi conocido como Rigel en azul marino, propio de la nueva colección.

Desfile de las Fuerzas Armadas con motivo de la Fiesta Nacional Chema Moya Agencia EFE

"Está confeccionado en punto suave y flexible, se adapta a la silueta sin perder movimiento ni frescura, convirtiéndose en un aliado perfecto para una jornada que combina protocolo y simbolismo. Su manga larga aporta elegancia y sobriedad, mientras que el escote Bardot ofrece un toque de feminidad clásica que equilibra modernidad y discreción", comenta la firma. Uno de los detalles más originales y que favorecen la figura son los cortes estratégicos del cuerpo que se encuentran en un nudo central, creando un efecto visual que realza la figura y aporta dinamismo a cada paso.

Vestido midi en marino, de Victoria Colección (125 euros)

Vestido midi en marino. Victoria Colección

Ayuso ha vuelto a escoger uno de los vestidos más sutiles, femeninos y favorecedores para celebrar el Desfile de las Fuerzas Armadas. Lo ha combinado con zapatos de tacón de efecto piernas infinitas, así como en términos de belleza ha deslumbrado con un recogido elegante, pero con mechones sueltos para dar un toque de desenfado.