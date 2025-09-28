Mis 5 productos indispensables para paliar los excesos del verano

Aunque nos resistamos a creerlo estamos en otoño. Los días interminables de playa, el sol calentando nuestra piel y los baños de agua salada se han quedado en el recuerdo para la mayoría. Pero lo que se queda con nosotras son los estragos que los días de verano han dejado marcados en nuestra piel o cabello.

Por eso, toca tomar de nuevo la rutina con especial hincapié en nuestra rutina de belleza para paliar algunos excesos veraniegos. Hoy os traigo una selección de 5 productos enfocados en resolver diferentes problemas que el verano puede haberte traído. A lo mejor te ayuda a encontrar la solución perfecta.

Exfoliante para eliminar exceso de grasa

Para las que tenéis la piel grasa, los picoteos del verano o incluso el ambiente en general puede traeros la aparición de más sebo en vuestro rostro. Por eso, es importante incluir en vuestra rutina de belleza, unos dos días por semana, un exfoliante que deje vuestra piel libre de impurezas y que además sea efectiva para pieles grasas.

Exfoliante APoEM

En este aspecto APoEm nos ofrece el exfoliante Purify Tea Tree. Este producto nos ofrece un delicado peeling que renueva nuestra piel en profundidad y elimina el exceso de grasa. Lo mejor, lucha contra la contaminación ambiental. Para lograrlo cuenta con unos ingredientes que trabajan en sintonía aunando fuerzas para ofrecer el mejor resultado. Se trata de aceite:

Aceite de Eucalipto: tonifica y tiene propiedades antioxidantes

Extractos naturales de Naranja, Bardana y Manzanilla: ricos en vitaminas A, B, C y E, protegen, restauran y desintoxican. Además de aportar hidratación.

Aceite de árbol de té: reduce la producción de grasa.

Microgránulos exfoliantes: casi imperceptibles pero que renuevan la superficie de la piel con suavidad.

Sérum para aportar luminosidad

Si existe un ingrediente que en cosmética sea perfecto para aportar luminosidad, ese es la vitamina C. De muchos profesionales de la belleza hablan de un elemento indispensable a partir de los 40 años.Las razones son sencillas, es antioxidante, reduce el daño solar acumulado, aporta luminosidad y unifica el tono de la piel.

Para sacarle partido a la vitamina C os propongo el sérum Radiant Plus de Santamarina Cosmetic que además de ser antioxidante también es reafirmante. Contiene un 15% de vitamina C pura en su fórmula bifásica.Además, tiene otro de los ingredientes que me encanta encontrar en los productos cosméticos, se trata de los péptidos. A estos les sumamos la melatonina, la vitamina E y el ácido ferúlico, todo un cóctel que actúa frente al envejecimiento ambiental.

Sérum Radiant Plus Santamarina Cosmetics

La hidratación corporal no puede faltar

Después de los días de playa al sol nuestra piel necesita un extra de cuidados. Por eso, me gusta la crema hidratante de Mixa de la línea Niacinamide Bright. Esta crema hidratante corporal contiene 9% de (Manteca de Karité, Niacinamida y Vitamina Cg). El resultado es una mejoría en la luminosidad y la uniformidad del tono de la piel.

De hecho, consigue aclarar zonas oscuras que generalmente han vuelto a la luz tras la exposición solar. Por eso, es perfecta para empezar a usarla ahora, porque notaremos como, con un uso continuado, reduce las manchas de nuestra piel.

Hidratante Niacinamide Bright Mixa

El cabello también necesita un extra de cuidado

No solo nos vamos a quedar en recuperar nuestra piel ofreciéndole buenos cuidados. De hecho, nuestro cabello suele ser de los aspectos que más olvidamos y cuando llega el otoño los daños del verano se suman a la caída de pelo estacional. Y claro, entramos en pánico.

Sin embargo, no todo está perdido. Lo primero es fijarnos en nuestro champú, para elegir una opción que no enfatice los daños. En este aspecto tenemos de la marca Secretos del agua el 615 Champú Nutriente. Este producto es un champú nutritivo e hidratante libre de sulfatos. Es la opción perfecta para el cabello seco o dañado porque aporta brillo, flexibilidad y ayuda a regular la caída.

615 Champú nutriente Secretos del agua

Las uñas también necesitan un reset post-verano

El agua alada, el cloro de las piscinas, exposición solar e incluso el uso frecuente de esmaltes puede debilitar nuestras uñas. Por eso, igual que hacemos con nuestro rostro o cabello, tenemos que ofrecerles los cuidados que se merecen. Así es como se consigue lucir siempre una manicura bonita y saludable para nuestras uñas.Aunque nos guste lucir siempre colores vibrantes a veces hay que darles un respiro a las uñas. No es solo una cuestión de usar productos también unos días de respiro ayudarán a que las uñas se regeneren.

Y para conseguir resultados efectivos tenemos la Base Regeneradora de uñas 8 en 1 Advanced de Masglo. Cuenta con activos naturales de semillas de apio que estimulan la producción de queratina, lípidos y ceramidas. Además, la fórmula se completa con vitamina E, un antioxidante que ayuda a conseguir unas uñas más saludables.

Base regeneradora de uñas 8 en 1 Advanced Masglo

Piel, cabello y uñas cuidadas es lo que conseguiremos con estos 5 productos perfectos para conseguir un otoño renovado. Yo suelo ser bastante cuidadosa en verano y cuido todos estos aspectos para evitarme sustos con la vuelta a la rutina. Sin embargo, el cabello o la piel siempre necesitan un toque extra con relación a cuidados, pero os confieso que este año he llegado al otoño mejor que otras veces. La razón es la constancia, ya que, sin duda, este año he sido más constante con mu rutina de cuidados y ahora lo noto. ¿Qué tal ha sido vuestra vuelta a la rutina?