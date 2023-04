¿Pelo corto o pelo largo? Aitana y otras famosas españolas a examen

Con la llegada de la primavera, somos muchas que queremos hacernos un cambio de look, y es que no solo hacemos el cambio de armario y adquirimos las prendas más virales de la temporada, como este chaleco verde de estilo 'boho' de Zara que llevan todas las chicas de Madrid o nos hacemos con los vestidos más elegantes de Zara y Mango que todas queremos porque son elegantes, cómodos y pueden usarse tanto para para a noche como para el día, según los accesorios que escojamos. Sea como sea, nuestras celebrities favoritas no solo nos inspiran a la hora de vestir, como por ejemplo Sara Carbonero, quien nos demuestra que un cárdigan en tono rosa fucsia hace resaltar el moreno de la piel y es tan versátil que puedes usar con pantalones de pinza, creando un look de lo más elegante para el día a día, si no también a la hora de hacernos un cambio de look cortándonos el cabello o dejándonoslo crecer. Es el caso, por ejemplo, de Aitana con su nuevo corte de pelo, quien lo mantuvo largo durante muchos años hasta que hace unas semanas apareció en redes con el corte 'box bob', un estilo que trata de enmarcar el rostro con un efecto cuadrado y que todas las francesas lo llevan.

Llevar la melena con un corte u otro depende mucho de la forma de nuestro rostro, pues si tienes la cara alargada es mejor que optes por dejar tu melena crecer pero, si tu rostro es pequeño, lo ideal sería que lo cortaras por los hombros, ya que así enmarcará tu cara, como es el caso de Alexandra Pereira con un corte 'bob'. Para que te hagas una idea, son muchas las influencers que saben qué corte les favorece más, como por ejemplo, María Pombo, quien siempre lleva una media melena y es que sus ondas naturales hacen que luzca mucho más joven y le da un aire desenfadado, al igual que Amaia Salamanca y Blanca Suárez, quienes tienen una melena muy parecida a María Pombo y es que no les puede favorecer más. En cambio, hay chicas a las que les favorece el pelo largo y es que aportan volumen y pueden convertirse en una seña de identidad de la persona, como es el caso, por ejemplo, de Sara Carbonero, quien llevan una melena de lo más icónica y natural. Te enseñamos los cortes de pelo que más les favorecen a nuestras famosas españolas favoritas.

Aitana con corte 'box bob'

Alexandra Pereira con corte 'bob'

María Pombo, con media melena

Amaia Salamanca, con media melena

Blanca Suárez, con media melena

Sara Carbonero, con melena larga

Estos son algunos ejemplos de nuestras famosas favoritas con distintos cortes de pelo que pensamos que no les pueden favorecer más, y tú, ¿qué opinas?