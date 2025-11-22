La revolución del retinol: RoC presenta Derm Correxion, belleza clínica al alcance diario

El retinol es actualidad pero no por la normativa que regula su concentración en la cosmética. RoC, la marca pionera en retinol clínico, vuelve a marcar tendencia con el lanzamiento de Derm Correxion, una gama desarrollada junto a dermatólogos y médicos estéticos. La marca fue la primera en estabilizar este activo, un hito que le ha valido más de 150 premios y 35 patentes. Su innovación garantiza un retinol 100% estable, capaz de mantener resultados visibles desde la primera hasta la última aplicación.

El secreto está en un proceso exclusivo que asegura la eficacia del activo y lo combina con ingredientes complementarios como Cremona, que potencia la acción del retinol y refuerza la barrera cutánea. El resultado es un tratamiento transformador, tan bien tolerado como una crema hidratante común, incluso en pieles sensibles,, todo un desafío.

Derm Correxion: lifting y volumen sin agujas

Uno de los productos más sorprendentes de la gama es el serum en stick Lift & Firmeza. Inspirado en técnicas estéticas, ofrece un efecto lifting inmediato y ultrasensorial. Los estudios clínicos avalan su eficacia: un 90% de las usuarias notaron mayor firmeza al instante y un 94% menos líneas en la primera semana. Su formato versátil permite aplicarlo también en brazos y escote, convirtiéndose en un aliado de belleza integral.

RoC- firming serum stick - lip volumizer RoC

La innovación continúa con el Lip Volumizer, un tratamiento que aporta volumen sin necesidad de agujas. Contiene un 25% de ingredientes de relleno, entre ellos ácido hialurónico y péptidos pro-colágeno. Los resultados hablan por sí solos: +90% de volumen en apenas 1 minuto y el doble de densidad en 4 semanas. Los labios se ven más carnosos, definidos y rejuvenecidos, con un acabado natural que recuerda a los tratamientos profesionales.

El poder del filler no invasivo

Derm Correxion también incluye el Fill + Treat Serum, un filler (tratamiento estético para rellenar arrugas) no invasivo que rellena arrugas al instante gracias a su combinación de activos de superficie y retinol clínico en profundidad. El 97% de las usuarias notó una mejora visible en líneas finas y el 100% percibió una piel más renovada. Este producto demuestra cómo la ciencia puede ofrecer resultados comparables a los procedimientos estéticos, pero con la comodidad de un ritual diario.

RoC: fill + treat serum - dual eye cream RoC

La mirada, uno de los focos más delicados, se aborda con el Contorno Dual de Ojos. Este tratamiento 2-en-1 combina un gel lifting para párpados superiores y una crema anti-bolsas y anti-ojeras para la zona inferior. En solo una semana, el 96% vio menos líneas y bolsas, mientras que en dos semanas el 90% notó párpados más elevados. La eficacia clínica se traduce en una mirada más descansada y rejuvenecida.

Belleza clínica con seguridad

RoC refuerza su compromiso con la seguridad dermatológica. Sus fórmulas respetan la piel gracias a tecnologías patentadas que garantizan eficacia sin comprometer la tolerancia. Todos los productos han sido clínicamente probados en distintos tipos de piel y fototipos, con resultados medidos por expertos dermatológicos.

La gama Derm Correxion se inspira en técnicas médicas y estéticas, pero las traduce en soluciones accesibles para el cuidado diario. Con retinol ultraestabilizado y péptidos de última generación, redefine el óvalo facial, rellena arrugas y aporta volumen sin necesidad de procedimientos invasivos.

Advanced retinol Roc

Una revolución en el ritual de belleza

Derm Correxion representa la unión entre cosmética avanzada y ciencia clínica. Cada producto está diseñado para ofrecer resultados inmediatos y progresivos, con la garantía de tolerancia óptima incluso en pieles sensibles. La marca demuestra que la innovación no solo está en los laboratorios, sino también en la capacidad de transformar rutinas cotidianas en experiencias de alto impacto.

Con este lanzamiento, RoC reafirma su liderazgo en el mundo del retinol y abre una nueva etapa en la belleza especializada. Derm Correxion no es solo una gama de productos, es una revolución que acerca la estética clínica al lifestyle diario, con fórmulas que combinan eficacia, seguridad y placer sensorial.