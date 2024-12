Tres tipos de ondas para hacer con plancha ideales para Navidad

La onda muy cerrada ya no se lleva. Eso es así. Sobra decir que cada una se puede poner lo que quiera y hacerse el peinado que más le guste, pero si hablamos de tendencias, es lo que hay: los tirabuzones, no. Sin embargo, las ondas en el pelo es la opción favorita por excelencia para las fiestas navideñas —ya sea para la comida de Navidad o la cena de Nochevieja— y la más socorrida, ya que haciendo unas cuantas ondas en nuestro cabello no solo ganamos volumen y movimiento, sino que también elevamos nuestro 'look' de uno más casual a uno más festivo en minutos. Hay muchos tipos de ondas y, dependiendo de cómo inclinemos nuestra plancha de pelo, conseguiremos unas u otras. Pero hoy lo vamos a hacer más fácil: vamos a ver qué tres herramientas necesitamos para tres ondas espectaculares para lucir pelazo en Navidad.

1. Puntas onduladas

Este peinado no se podría considerar rizo, porque realmente lo que vamos a hacer el moldear el cabello inclinando las puntas hacia fuera o para dentro, como más nos guste. Este peinado es ideal para dar volumen al cabello fino y aporta un movimiento muy elegante. Para ello, la mejor opción es un cepillo eléctrico. Sí, los típicos redondos para hacer el 'brushing' de toda la vida, pero que llevan un botón para que se mueva solo. Fantasía.

Rowenta Cepillo Brush Activ Premium Care CF9540 Rowenta

Este es el modelo de Rowenta 'Brush Activ Premium Care CF9540'. Un cepillo que no solo seca el pelo mientras lo moldea, sino que tiene un botón para el que cepillo gire a un lado o a otro dependiendo del lado donde queremos que vaya la onda. Además, tiene revestimiento de cachemira y queratina con una infusión de aceite de argán, que se combina con el generador iónico para un cabello suave y brillante. Está disponible en Amazon por 63 euros.

2. Onda despeinada

Es un 'must'. La sofisticación pura en forma de peinado: las ondas despeinadas. Para ello, vamos a marcar mucho el cabello cogiendo mechones más grandes, ponemos la plancha en horizontal, inclinada hacia abajo, enrollamos el mechón y vamos deslizando la plancha hasta llegar a la punta. ¡Por favor! No nos olvidemos del protector térmico. También se puede hacer el rizo con un cono, pero cuando aprendes a ondular el cabello con la plancha, no quieres otra cosa. Vamos a marcar muy bien el rizo en todo el cabello y, cuando el pelo se enfríe (antes no), entonces vamos abriendo los bucles con los dedos y aplicamos laca.

Plancha del pelo 'Millenium Pro 4.0', de Tahe Tahe

Esta plancha es la 'Millenium Pro 4.0' de Tahe. Tiene placas con revestimiento cerámico, contorneadas y basculantes, para que el deslizamiento por el cabello sea más suave que nunca, evitando tirones y minimizando el daño. Cuenta con tecnología de iones negativos, que sellan la cutícula del cabello, reduciendo el 'frizz' y aumentando el brillo natural. Recuerda, si quieres una onda suave pon la plancha en vertical y ve bajando, si quieres una onda más cerrada, para luego abrirla con los dedos, en horizontal. Cuesta 189 euros en Amazon.

3. Ondas 'marmaid'

Vuelven las 'marmaid', sí. Pensábamos que eso era solo cosa del verano, pero no. Y lo cierto es que también se pueden hacer con la plancha, pero no tenemos tiempo y a veces, tampoco maña. Así que, este tipo de plancha curva es lo mejor para marcar este tipo de onda ochentera.

Plancha para ondas de sirena. LAYADO

Este rizador tiene dos botones de calentamiento diferentes y cuenta con 3 barriles para crear esa onda de estilo zig zag. Cuesta 25,99 en Amazon.

¡Cuidado con las quemaduras!