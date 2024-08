El trucazo de la princesa Leonor para estar así de guapa, un experto nos lo cuenta

En compañía de la Reina Letizia, con su hermana la Infanta Sofía o conduciendo su coche por Mallorca, últimamente vemos a la Princesa Leonor en multitud de actos públicos y hay algo que ha llamado mucho la atención, especialmente, en los últimos tiempos: lo guapa que está la princesa de Asturias. Y es que la mayor de los reyes de España muestra una piel luminosa, jugosa y de aspecto inmejorable. ¿Cuál es el secreto de Leonor? David Deibis, el maquillador oficial de Perricone MD, explica las claves 'beauty' de su maquillaje.

La Princesa Leonor ha sabido encontrar en el estilo 'no make up' su seña de identidad. Y es que la hija mayor de los reyes deslumbra una y otra vez con sus 'looks beauty'. Ya sea en eventos de día o de noche, la princesa suele apostar por maquillajes sencillos y minimalistas, pero muy favorecedores. Ese 'make-up no make-up' que nos encanta. Sin embargo, eso no significa que no vaya maquillada, ni mucho menos. Como asegura Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD, "no hace falta ir muy maquillada, sino bien maquillada. Con muy pocos productos, se puede hacer mucho y esa premisa es la que cumple una y otra vez la princesa Leonor".

La Reina Letizia de paseo con Doña Sofía, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía. Gtres

Las claves del éxito del maquillaje de la Princesa Leonor

¿La clave de su piel? "La princesa tiene una piel muy bonita, bien preparada, con una buena rutina hidratante, una base de maquillaje muy ligera en un tono casi idéntico al de su propia piel. Es tan ligera que diría que es más un suero con color", responde David Deibis, maquillador oficial de Perricone MD. El experto explica que también aplica un toque de color en las mejillas, que simula ese efecto de haber tomado el sol.

La Princesa Leonor de compras por Mallorca. Gtres

Otro rasgo mu característico de nuestra princesa son sus labios gruesos y muy jugosos. Además de ser así por genética, los enfatiza con labiales de acabado natural. "Si nos fijamos, aplica labiales casi del tono de sus labios", concluye el maquillador.

El pack para una piel besada por el sol

