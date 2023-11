10 básicos de Uniqlo para los días más fríos de invierno

La norma básica de las mujeres que mejor visten es la de construir un buen fondo de armario con tres características esenciales: atemporalidad, calidad y colores neutros. En todas las temporadas nos dejamos llevar por las tendencias del momento, pero a la hora de vestirnos siempre recurrimos a los básicos. Tanto para combinarlos con prendas más modernas como con otras más sencillas que forman parte de nuestro repertorio diario. Y es que después de cotillear las redes sociales, nos hemos dado cuenta de dónde son todos los conjuntos que llevan las influencers, que parecen la mar de calentitos y cómodos. La firma japonesa de la que hablamos es Uniqlo y es casi imposible que no hayas escuchado de ella en todo este tiempo. Porque desde que estableció su primera tienda en Madrid, todas las creadoras de contenido se han marcado looks de infarto a partir de sus lanzamientos.

Cada invierno nos pasa lo mismo y es que tenemos que renovar o reponer los básicos de nuestro vestidor porque ya están dañados o demasiado usados. Sin embargo, la solución más rápida y eficaz es la de invertir en prendas versátiles con muy buena calidad y que perduren en el tiempo. Es decir, que no nos tengamos que preocupar en cambiar parte de nuestro armario el próximo invierno. Pero, lo que sí hemos aprendido es que es posible vestir bonita y calentita a la vez en estos días de frío. Lo mejor de Uniqlo es que podemos encontrar los típicos jerséis de cuello cisne (en todos los colores que te puedas imaginar), los cárdigans de punto que siempre sientan bien o las camisas de lana merina tan gustosas que nos encantan llevar. Y es que lo que no puedes negar es que siempre te vas a ver favorecida con un pantalón de pana, un vestido de punto sencillo o una camiseta de rayas marineras. Y para las que trabajáis en una oficina y debéis cumplir con un dresscode elegante, os alegrará saber que ya podéis haceros con los pantalones térmicos de pinzas ideales para no comeros más la cabeza por las mañanas. Tampoco hace falta que te digamos que con este frío que estamos sufriendo es esencial que te compres un plumas, un abrigo de lana o un chaleco acolchado, piezas que te enamorarán cuando visites la marca japonesa. Sea como sea, si quieres cuidar tu estilismo con básicos, debes conocer los 10 imprescindibles de Uniqlo para sobrevivir en invierno.

1. Jersey cuello cisne, de Uniqlo (35 euros)

Jersey cuello cisne. Uniqlo

2. Cárdigan de punto, de Uniqlo (35 euros)

Cárdigan de punto. Uniqlo

3. Cárdigan de lana merina, de Uniqlo (40 euros)

Cárdigan de lana merina. Uniqlo

4. Camiseta de rayas marineras, de Uniqlo (25 euros)

Camiseta de rayas marineras. Uniqlo

5. Chaleco acolchado, de Uniqlo (50 euros)

Chaleco acolchado. Uniqlo

6. Plumas, de Uniqlo (150 euros)

Plumas. Uniqlo

7. Pantalón térmico de pinzas, de Uniqlo (50 euros)

Pantalón térmico de pinzas. Uniqlo

8. Pantalón de pana, de Uniqlo (25 euros)

Pantalón de pana. Uniqlo

9. Vestido de punto, de Uniqlo (60 euros)

Vestido de punto. Uniqlo

10. Abrigo de lana, de Uniqlo (130 euros)

Abrigo de lana. Uniqlo

Te queda muy poco tiempo para comprar las prendas básicas de la temporada para ir cómoda y protegida de las bajas temperaturas. Nosotras ya tenemos todo listo para ir ideales con nuestro estilismo de streetwear y de oficina. ¿Te apuntas a esta moda que nos propone Uniqlo?