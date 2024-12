10 pijamas ideales (y de marca española) para ser elegante también en las noches de Navidad

Cuando hablamos de los lookspara la noche de Navidad, el mundo se divide en dos grupos. Por un lado, tenemos a aquellos que adoran planear su vestimenta para triunfar como invitada o anfitriona en Nochebuena: desde repitiendo los vestidos glamurosos para cenas de empresa hasta con los trajes de efecto tipazo que ya están llevando las mujeres 50+. Por otro lado, los que celebran el 24 de diciembre en su casa con los más íntimos prefieren apostar por la comodidad a través de los pijamas elegantes de marcas españolas. Que, tras investigar todas las opciones que disponemos, podemos confirmar que ninguno de ellos dejan indiferente a nadie. Y no estamos diciendo que vayas con el pijama peludo más calentito de Primark o al estilo más navideño, pero sí con aquellos sofisticados que no parecen ser únicamente destinados a dormir. Porque muchos de estos son perfectamente idóneos para llevar tanto a eventos festivos como en el día a día. Además de estar hablando de uno de los estilismos para esta Navidad más cómodos y confiados, también se trata de una de las tendencias más llevadas de este 2024. Y es que el estilo pijamero se ha colado en el fondo de armario de todas las editoras de moda, manifestado en diferentes diseños y nosotras vamos a mostrarte todas las opciones.

Además de ser una época en la que regalemos conjuntos de pijamas, también es momento de llevarlos con estilo tanto dentro como fuera de casa. No solamente para ver las películas navideñas imprescindibles para disfrutar sola o con amigas, sino también para estar cómoda y fashionista en la noche de Navidad. Algunas de las alternativas que adorarán las que más saben de moda son los pijamas de lentejuelas de Hand Over (una de las firmas más deseadas por las celebridades) o el estampado de corazones de Zara Home. Asimismo, como el estilo bohemio está en auge, no nos hemos olvidado de los protagonizados por estampados étnicos de The Are o Gisela, así como los clásicos de Couchel o Natura que nunca pasan de moda. Ahora bien, los conjuntos pijameros al estilo coqueto o pijo de Bohodot o Banoffee serán los más acertados, puesto que son perfectos para utilizar por separado para ir a la oficina, una cita romántica o cualquier recado. ¡Apúntate estos 10 pijamas ideales (y de marca española) para ser elegante también en las noches de Navidad!

Pijama Dorotea de Coosy (79 euros)

Pijama rayas. Coosy

Camisa de estampado de corazones, de Zara Home (40 euros)

Camisa de estampado de corazones. Zara Home

Pantalones de estampado de corazones, de Zara Home (40 euros)

Pantalones de estampado de corazones. Zara Home

Cárdigan de pijama, de Mango Home (40 euros)

Cárdigan de pijama. Mango Home

Pantalones de punto, de Mango Home (40 euros)

Pantalones de punto. Mango Home

Pijama largo estampado, de Gisela (50 euros)

Pijama largo estampado. Gisela

Camisa de estampado étnico, de The Are (45 euros)

Camisa de estampado étnico. The Are

Pantalones de estampado étnico, de The Are (35 euros)

Pantalones de estampado étnico. The Are

Pijama de estampado de rayas, de Couchel (60 euros)

Pijama de estampado de rayas. Couchel

Camisa con volantes, de Bohodot (54 euros)

Camisa con volantes. Bohodot

Pantalón con volantes, de Bohodot (49 euros)

Pantalón con volantes. Bohodot

Pijama de estampado floral, de The IQ Home Collection (120 euros)

Pijama de estampado floral. The IQ Home Collection

Pijama de rayas anchas, de Natura (40 euros)

Pijama de rayas anchas. Natura

Pijama al estilo coquette, de Banoffee (98 euros)

Pijama al estilo coquette. Banoffee

Si todavía no tienes escogido ningún lookde Navidad, decántate por alguno de estos pijamas ideales para estar cómoda, pero fashionista, junto con tu círculo más cercano.