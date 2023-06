8 tops ideales para chicas con poco pecho

Aunque el verano es una de las épocas del año que más amamos, también es la que más odiamos ya que, en esta temporada más que nunca, todos nuestros complejos salen a la luz. Que si celulitis, que si manchitas en la piel y, por supuesto, no se iba a quedar atrás el complejo que tenemos con el pecho, o muy grande o muy pequeño, pero casi nunca estamos satisfechas. Centrándonos en elpecho pequeño, hemos buscado una selección de tops de nuestras tiendas favoritas como Zara, Mango, Stradivarius y Pull and Bear para que este verano las chicas con poco pecho puedan presumir de volumen en él. A la hora de escoger un top, en estos casos, es muy importante fijarnos en su forma y en su tejido, evitando aquellos que sean demasiado ajustados o con un tejido elástico ya que se pegará a nuestro cuerpo. Es aconsejable optar por prendas más fluidas y tops con volúmenes en la parte del pecho, ya sean volantes, flores o apliques en 3D. En cuanto a los tejidos, el tul y la organza son dos grandes aliados a la hora de elegir un top ya que, además de aportar volumen extra de forma natural, son unos materiales sofisticados con los que elevar cualquier look.

Por otra parte, en lo que se refiere al diseño, los tops asimétricos, con un hombro al descubierto y fruncidos en la cintura, por lo general, suelen generar un aspecto de volumen en la parte frontal, por lo que son ideales para solucionar este problema. Sin embargo, a la hora de escoger un top con volúmenes, debemos ser conscientes del resto del look porque, si lo recargamos con demasiados volúmenes, es posible que no consigamos en efecto deseado. Un top de tul con maxi volumen, por ejemplo, combina ideal con unafalda midi para crear un outfit más elegante o con unos jeans y unas sandalias metalizadas para elevar cualquier look casual. Sea como sea, con estos tops con volumen conseguirás lucir ideal y olvidarte del complejo de tener poco pecho. Además, con estas prendas no tendrás que perder el tiempo pensando en crear un look original, ya que se convertirán en las protagonistas indiscutibles de cualquier estilismo y evidenciarán que en términos de elegancia y saber vestir, menos es más.

Top bandeau organza, de Zara (17,95€)

Top bandeau organza Zara

Top crop lazo, de Mango (49,99€)

Top crop lazo Mango

Blusa asimétrica tie-dye, de Pull and Bear (9,99€)

Blusa asimétrica tie-dye Pull and Bear

Top tejano volantes, de Zara (17,99€)

Top tejano volantes Stradivarius

Top asimétrico lazo, de Zara (17,95€)

Top asimétrico lazo Zara

Top asimétrico volantes, de Mango (27,99€)

Top asimétrico volantes Mango

Top corto organza, de Zara (25,95€)

Top corto organza Zara

Top crop con lino bordados, de Zara (25,95€)

Top crop con lino bordados Zara

A nosotras solo nos falta decidirnos por uno de estos tops para correr directas al probador de nuestra tienda más cercana y enamorarnos de la prenda que nos va a acompañar en los planes más especiales de este verano.