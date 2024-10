Aitana vuelve a casa para ver el Clásico y nos sorprende con el look más cañero para una noche de fútbol en el Bernabéu

Ayer fui día de Clásico y para nuestra sorpresa la cantante Aitana se convirtió en una espectadora más en el estadio Santiago Bernabéu para ver el partido, aunque desde hace unos meses la catalana vive en Miami su visita nos deja claro que es una auténtica culé y como tal no podía perderse uno de los partidos más importantes de la temporada de su equipo, el FC Barcelona. Seguramente como todos los que amamos el fútbol, la cantante tendría los nervios a flor de piel al entrar en el templo madridista. Y es que no todos los días se tiene la oportunidad de ver en directo un choque de titanes como el Madrid-Barcelona, donde la pasión y la rivalidad están a flor de piel. Acompañada de amigos y rodeada de fanáticos de ambos equipos, la cantante no estuvo acompañada de Sebastián Yatra, como algunos podrían esperar, pero sí de su buena amiga y ex-triunfita Lola Índigo, con quien comparte una amistad inquebrantable desde su paso por Operación Triunfo.

Es curioso cómo la moda y el deporte pueden unirse en un evento como este, en el que la presencia de celebridades añade un toque de glamur a la mera rivalidad deportiva. En una ocasión donde la mayoría de los espectadores están más preocupados por los colores de su equipo que por su indumentaria, Aitana consigue destacar con su estilo inconfundible y su esencia rockera. Es precisamente en momentos así, fuera de los focos del escenario, donde los artistas muestran su faceta más auténtica, y como ya nos ha enseñado en varias ocasiones Aitana no iba a ser la excepción. La expectación que despierta su presencia allá donde va es cada vez mayor, y más ahora que se ha instalado al otro lado del charco, por eso nos encanta que se deje ver por España y que de vez en cuando nos regale estilismos como el de anoche donde vemos su maestría para combinar elementos casuales con toques sofisticados remarcando ser fiel a sí misma sin renunciar a las tendencias actuales.

El look de Aitana en la línea con lo que nos tiene acostumbrados a llevar fuera del escenario, un estilo desenfadado, con aires rockeros y en ocasiones vintage, pero sin dejar de lado las últimas tendencias, porque si hay algo que hemos aprendido al ver crecer a Aitana desde su paso por Operación Triunfo, es que ella al igual que su música han evolucionado con gracia y personalidad. Lució una chaqueta de cuero en un tono oscuro, aportando ese toque rebelde que tanto caracteriza su estilo. Debajo, una camiseta negra de corte sencillo, ajustada, que resaltaba la elegancia sin esfuerzo que suele definirla. La pieza clave de su look fueron unos pantalones cargo en tono caqui, una de las prendas más en tendencia que veremos en invierno, estos daban un aire urbano y funcional, perfecto para un evento deportivo como el Clásico.

Para rematar el conjunto, Aitana optó por una gorra negra, uno de los accesorios predilectos de las expertas en moda desde hace ya unas temporadas y un collar con una cruz de brillis que le daba un aire de luz al conjunto, dando un punto más de personalidad y dejando claro que cada detalle de su look está pensado para reflejar su esencia. Su elección no solo demuestra que sabe cómo jugar con las tendencias, sino también cómo adaptar su estilo a cada situación. Aitana sigue sorprendiendo, y este look es prueba de que su evolución en la moda es tan constante y versátil como su carrera musical.