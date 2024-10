Aitana y su look con vaqueros anchos en Miami que nos vuelve a dejar una pista sobre su futuro

Todo es azul en la nueva era de Aitana, y no nos puede parara de dejar pistas. Desde su foto de perfil en Instagram, que ahora es el color azul, hasta sus looks en Miami teñidos de este color. “Es tan tan tan tan tan bonito el disco que estoy haciendo… tan de verdad. Me encanta estar en mi casita de Miami yendo todos los días al estudio sin meterme presión de nada, solo de vivir y hacer lo que más me gusta, la música”, escribió hace unos días en su canal de WhatsApp. Y todos los emoticonos de ese mensaje también eran azules, como sus looks.

Pero no solo sus looks en las últimas semanas, Aitana ya nos lleva mandado mensajes en los últimos meses sin que nos diéramos cuenta, pero ahora está claro. Un color que se asocia a la tristeza, ¿tendrá que ver algo con su nueva música? No sabemos hasta cuando tendremos que esperar para desvelarlo, porque recordamos que los planes de la cantante han cambiando por el aplazamiento de su concierto en el Bernabéu de diciembre a junio. Lo único que tenemos claro que el nuevo mundo de Aitana es todo azul, y que está disfrutando en Miami a lo grande, aunque recordamos que se había rumoreado que estaba con Biel Juste, de momento, el único hombre que vemos en sus fotos es su padre.

“En LA todo es muy azul…”, decía hace una semanas, y ahora en Miami también todo es azul. Y Aitana nos lo ha dejado claro con este look con vaqueros anchos en tono azul claro, con camiseta Adidas en azul, y también con gafas de sol en el mismo tono.