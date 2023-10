Amelia Bono y su chaleco de pelo tienen la culpa de que quiera hacer una escapada al campo este mismo domingo

Todos necesitamos escapar de la gran ciudad para tomarnos un descanso en la naturaleza. Pero, el estilo no se queda atrás, sino que lo adaptamos a las circunstancias del entorno. Amelia Bono sabe a lo que nos referimos, y es que para ir al campo (como ha hecho ella este sábado) debemos ir con una vestimenta y calzado adecuado, pero también monas. Y ella nos lo ha demostrado con esta publicación de Instagram, en la que con un jersey blanco, unos pantalones de pinza marrones y un chaleco de pelo y ante se ha apañado un look que nos lo hemos archivado en 'Guardados' para nuestra próxima escapada. Y si creías que no íbamos a hacer mención a los accesorios es que no nos conoces. Se ha coronado con un sombrero negro de lana, unas sneakers bien cómodas y perfectas para caminar y un bolso XXL.

Parece un mito cuando te decimos que la moda es cíclica y que siempre vuelve, pero, ¿no tenías un chaleco como este hace, aproximadamente, cinco años? Posiblemente hagamos culpable a Amelia Bono por volvernos a obsesionar con un chaleco de pelo. Es la prenda más chic con la que puedes ir al campo, pero también de compras, de evento nocturno o de comida familiar. Teníamos claro que los chalecos iban a ser una de las tendencias más demandadas y parece ser que Amelia Bono ha desbloqueado el recuerdo más preciado de las chicas pijas y elegantes.

La celebrity lo ha combinado con básicos que siempre nos quedan bien y que nunca pasan de moda. Y si te quitas el chaleco de pelo, como ha hecho Amelia Bono en las siguientes fotografías del carrusel, te vas a ver igual de favorecida, pues es una señal para comprobar que el toque definitivo es el trabajo de los accesorios. Puedes jugar con la estética del chaleco, con ante o sin él, pero lo que sí que te aconsejamos es que te compres ya uno.

Chaleco de pelo, de Brownie (70 euros)

Chaleco de pelo Brownie

Tienes miles de opciones para formar parte del club de esta tendencia. Amelia Bono ya ha enseñado su propuesta, ¿cuál es la tuya?