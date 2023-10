Amelia Bono nos ha hecho necesitar unos jeans patchwork para todo el otoño

Amelia Bono es la reina de los jeans, no tenemos dudas y sí muchas pruebas. Y una vez más lo ha vuelto a demostrar con unos de sus looks casuals por Madrid con estos vaqueros de estilo patchwork que son de lo más especiales para combinar con nuestras prendas más básicas. Porque si en algo es experta Amelia Bono es en eso, en combinar prendas de lo más especiales con otras de fondo de armario como esta camiseta blanca de hombros marcados. Y es que aunque queramos, es imposible hacer el cambio de armario y empezar a lucir looks más otoñales con estos más de 30 grados en Madrid que ayer hicieron sus estragos entre las influencers en el Glowscot de Marta Lozano y los periodistas que allí estábamos cubriendo el evento. Por eso aunque la hija de José Bono quiera, es difícil que pueda empezar a llevar sus nuevos fichajes de otoño 2023.

Aunque las prendas vaqueras patchwork han pasado a ser una de las tendencias más punteras de las últimas temporadas, lo cierto es que lleva años entre nosotros. Como resultado de esta técnica observamos la combinación de telas con patrones totalmente aleatorios hasta piezas ordenadas que crean mosaicos, formas o figuras. Y es que cada vez son más celebrities las que se apuntan a lucir prendas vaqueras patchwork, como sucedió con la aparición de Rihanna con el abrigo de Fendi diseñado por Karl Lagerfeld para la colección de otoño 1999. Y ahora en nuestro país, Amelia Bono con estos jeans que nos han vuelto locas.

Amelia Bono con look casual. @ameliabono

Un estilismo de esos que todas podemos copiarle a Amelia Bono para estos calurosos días de octubre, aunque no tengamos unos jeans tan especiales en nuestro armario.