De Amparo Corsini a Isabelle Junot con botines cowboy de 600 euros, los looks del cumpleaños más familiar de Tamara Falcó

Tamara Falcó ha celebrado su 43 cumpleaños en su casa, rodeada de su familia y seres queridos. Eso sí, no sabemos si previo pago de alguna exclusiva que nos mostrará la próxima semana todas las fotografías de dicho evento. Si ayer decíamos que en la noche previa se había adelantado a la Navidad y a su cumpleaños con una cena de moda de una de las marcas de las que es embajadora con jersey con brillos y falda satinada, de momento no hemos podido ver el look de cumpleaños de Tamara Falcó, pero sí el de sus invitadas como Isabelle Junto o Amparo Corsini que han derrochado estilo y elegancia con outfits de día.

Hasta su hogar de Puerta del Hierro se han acercado su hermana Xandra Falcó y su hermano Manuel Falcó, que ha acudido con su mujer, Amparo Corsini, o Isabelle Junot. Amparo ha lucido una falda de cuero con abertura delantera y un jersey gris que ha combinado con bailarinas de Manolo Blahnik, en un look pijo y clásico.

Amaparo Corsini. Gtres

Mientras que Isabelle Junot ha optado por un dos piezas en color marrón, camisa de rayas y un abrigo de paño. Eso sí, ella se ha olvidado de las bailarinas por unos botines tcowboy de Sartore que cuestan 600 euros.

Isabelle Junot. Gtres

Álvaro Falcó y su esposa, Isabelle Junot, han llegado al cumpleaños con una botella de vino y una bolsa de Sveti Stefan, una joven marca española especializada en la fabricación artesanal de zapatillas con un toque moderno, Así que ya sabemos uno de los regalos de cumpleaños de Tamara Falcó.