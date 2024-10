Amparo Corsini y Manuela Falcó, los looks pijos de madre e hija para una noche en el Teatro Real

Las noches en el Teatro Real siempre dan para muchos looks e inspiración de invitada. Y no solo con la Reina Letizia y Carmen Lomana, también con Amparo Corsini que no se pierde ningún estreno con su estilo y elegancia tan natural. Pero esta vez no ha sido en un estreno, si no este martes por la noche que ha acudido junto a su hija, Manuela Falcó, para disfrutar 'El lago de los cisnes' de Chaikovski a cargo del Ballet de San Francisco. Una noche de lo más especial, en la que madre e hija, nos han dejado dos estilismos maravillosos para copiar de esos que aman las chicas y las mujeres más pijas de Madrid.

Amparo Corsini es de esas mujeres elegantes, que algunos tildan de enigmática confundiendo el misterio con la discreción, pero a nosotras nos encanta su estilo más clásico siempre combinado con toques en tendencia de lo más especiales. Y por lo que parece, su hija ha heredado su estilo. Vive a caballo entre España y Reino Unido donde su marido, Manolo Falcó, trabaja y tiene distintos negocios en Londres, y eso también se nota en su estilo.

Para esta noche en el Teatro Real, la cuñada de Tamara Falcó ha elegido una blazer de terciopelo negro con vivos a contraste de Tom Ford que cuesta 3.190 euros, y la ha combinado cuna blusa negra con lazada de esas que aman las royals y estampado de lunares blancos. Pero aún le ha dado su toque más de estilo con unos pantalones de cuadros de Príncipe de Gales en tonos grises. Y para rematarlo, unos botines negros con la punta dorada que ya se los hemos visto lucir en más ocasiones.

Amparo Corsini y Manuela Falcó. Gtres

Mientras que su hija, Manuela Falcó, ha lucido una bomber de piel negra con cuello subida combinada con una camisa blanca a contraste con negro y unos pantalones de tiro alto con el bajo acampanado. Un estilismo clásico pero a la vez juvenil, al que le ha dado el toque más chic con unos pendientes XL con forma de corazón y zapatos de tacón de encaje negro.

Unos estilismos clásico pero muy a la moda, con prendas que todas podemos tener parecidas en nuestro armario para copiarlas fácilmente.