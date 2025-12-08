Ana de Armas eleva la estética biker en la Fórmula 1 con el look de piel más deseado de Louis Vuitton

El Gran Premio de Abu Dabi volvió a reunir a las celebrities más influyentes del panorama internacional, pero pocas generaron tanta expectación como Ana de Armas. La actriz viajó hasta Yas Marina para disfrutar en primera línea del cierre de la temporada de Fórmula 1, una jornada histórica en la que Lando Norris se coronó campeón del mundo por primera vez en su carrera tras un desenlace vibrante. En mitad del ambiente eléctrico del paddock, la intérprete se convirtió en el centro de todas las miradas gracias a un look que captura a la perfección la estética motera de lujo que domina la moda actual.

El look motero de Louis Vuitton que acaparó todas las miradas

Ana apostó por un estilismo completo de Louis Vuitton, firma de la que es embajadora global. Su elección fue un conjunto total black de piel, potente, sofisticado y perfectamente alineado con el espíritu del automovilismo. La pieza protagonista fue una cazadora de cuero negro de corte recto, hombro marcado y acabado brillante, diseñada para sumar carácter a cualquier look sin perder elegancia.

Debajo, la actriz lució un crop top blanco minimalista, que aportaba contraste y frescura al estilismo. En la parte inferior, llevó pantalones negros de estilo rider, con detalles de piel parcheada inspirados en el equipamiento clásico de motociclismo. Una apuesta técnica pero estilosa, ideal para moverse por el paddock entre equipos, ingenieros y monoplazas.

El look de Ana de Armas. Cortesía Louis Vuitton

El look se completaba con unos botines Legacy de piel, también en negro, y el bolso Express PM en tono Smoke, uno de los modelos más versátiles de la maison. Una combinación de piezas icónicas que demuestran cómo reinterpretar la estética biker en clave alta moda.

Del box de Williams al momento viral con Hamilton

Ana de Armas recorrió el box del equipo Williams, posó junto al monoplaza de Alex Albon y protagonizó uno de los momentos más comentados del día al conversar de forma distendida con Lewis Hamilton, que se prepara para su nueva etapa en Ferrari. Su presencia no pasó desapercibida entre aficionados, prensa y redes, donde las imágenes se viralizaron rápidamente.

Su estilismo funcionó a la perfección en este entorno: práctico, fotogénico y con un punto atrevido que encaja con la estética de la Fórmula 1. Louis Vuitton confirmó cada una de las piezas del look en su comunicación oficial, reforzando la importancia de esta aparición.

Un fin de semana histórico para la Fórmula 1

Mientras Ana de Armas se convertía en el icono de estilo del paddock, el circuito vivía un final de temporada inolvidable. Lando Norris, piloto de McLaren, logró su primer título mundial tras acabar tercero, suficiente para superar a Max Verstappen por solo dos puntos en la clasificación general. Un desenlace emocionante que atrajo aún más atención mediática a Abu Dabi… y que acompañó el impacto del look de la actriz.