Ana de Armas es la gran protagonistas de los últimos meses, y no solo por sus looks, aunque nosotras nos hemos enamorado de este estilismo de aeropuerto de lo más estiloso con las zapatillas de más de 800 euros que quieren todas las amantes de la moda esta primavera. Ana de Amas y Tom Cruise tienen una relación, al menos de amistad. Los rumores empezaron en febrero de 2025, cuando disfrutaron de una cita durante el Día de los Enamorados. Lo curioso es que la actriz, hasta donde se sabía, mantenía un noviazgo con Manuel Anido, hijastro del dictador cubano Miguel Díaz-Canel. Pero gracias a eso, podemos ver todos sus looks, porque los 'paparazzi' siguen cada uno de sus movimientos.

Las zapatillas blancas llevan años afianzadas como el comodín de cualquier armario, y lejos de perder fuerza, siguen consolidándose como la tendencia atemporal que domina tanto el street style como los looks más depurados del lujo. Pero ahora, Ana de Armas, que acaba de cumplir 37 años, nos ha dejado claro que estas son las zapatillas de moda esta primavera, y de estilo bailarina. Se tratan de las zapatillas 'LV Sneakerina' en color marrón de Louis Vuitton. Unas 'sneakers' de edición limitada que destacan por su tejido de ante de becerro aterciopelado, su logotipo LV en el lateral y su trabilla trasera de lona Monograma.

Las zapatillas de más de 800 euros de Ana de Armas

En un look de aeropuerto de lo más estiloso, con abrigo marrón, camiseta blanca y vaqueros pitillo, pero nosotras nos hemos fijado en sus zapatillas de lujo. Todos los diseños llevan incorporados los rasgos más distintivos de Louis Vuitton, siempre imperecederos, como el estampado Monogram, la lona Monogram y el LV Circle, que insuflan energía a esta vanguardista zapatilla. El modelo está disponible en un amplio surtido de diseños, materiales y vibrantes combinaciones de color.

El look de Ana de Armas. Gtres

Zapatilla deportiva LV Sneakerina (850 euros)

Zapatilla deportiva LV Sneakerina. LV

Ya sea mediante cuero de efecto aterciopelado o metalizado, ya con satén técnico, con bordados de brillantes lentejuelas o con el dúo de cuero y malla, todos ellos se tiñen de tonos alegres y seductores como el fucsia, el verde bosque, el beis, el blanco y negro, el rosa, el azul o el plateado. Estas están confeccionadas en Italia y cuentan con un precio de ni más ni menos que de 850€.