Anita Matamoros revoluciona las redes sociales con su cambio de look y nos hace desear a todas ser pelirrojas

Si hay una influencer que es experta en salir de su zona de confort y atreverse con los cambios, esa es Anita Matamoros, y nos lo ha vuelto a demostrar. No solo le gusta jugar con la moda, si no que se ha atrevido con un cambio de look radical, y de lo más otoñal, dejando atrás su rubio de confianza para convertirse en una nueva pelirroja. Ayer se celebró el Influencer´s Day de la mano de Wella Professionals, la marca nº1 en color, donde más de veinte creadoras de contenido pasaron por el Atelier de Wella Professionals para realizarse un esmaltado de color gracias a la gama de Shinefinity, que cumple un año desde su lanzamiento. A esta cita no faltaron las embajadoras de la marca, Dulceida, Anita Matamoros, Anna Padilla, María F. Rubies y Marta Díaz, que disfrutaron de Shinefinity en el salón de Gabriel Llano, en Madrid. Anita Matamoros o Anna Padilla, fueron las que apostaron por un cambio de color radical. Y las dos no puede estar más guapas con sus cambios, pero nosotras nos quedamos con el 'Ginger' más otoñal de Anita.

Kendall Jenner fue una de las primeras en atreverse con él. El tono Ginger normalmente se consigue a través del reflejo de un tinte o aportando unas mechas matizadas en tonos cobrizos. Pero siempre teniendo en cuenta la base natural, para no dañarla. Y ahora es Anita Matamoros la que apuesta por el pelirrojo para este otoño 2023.

Anita Matamoros, que lucía un cabello rubio claro, apostó por un tono pelirrojo de la mano de Sergio Ruiz, Colorista de Wella Professionals. Y a nosotras no nos puede gustar más como le queda.